Российская 201-я военная база в Таджикистане каждый год обучает до 1 тыс. военнослужащих национальных вооруженных сил

Бронетранспортер БТР-82А во время учений коллективных сил ОДКБ на полигоне Ляур в Таджикистане.

Душанбе. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Российская 201-я военная база в Таджикистане ежегодно обучает до 1 тыс. младших специалистов для национальных вооруженных сил, сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко.

"Одной из задач соединения является подготовка младших специалистов армии Таджикистана по 14 основным специальностям. Ежегодно российские инструкторы готовят до одной тысячи военнослужащих национальных вооруженных сил", - сказал Охрименко журналистам в воскресенье.

Он уточнил, что на сегодняшний день подготовку прошли уже более 6 тыс. человек.

Также, по его словам, инструкторы российской военной базы обучают таджикистанских военнослужащих по программам: наводчик-оператор, механик- водитель танка, боевой машины пехоты, наводчик бронетранспортера, командир реактивной системы залпового огня, наводчик самоходного артиллерийского орудия и другим специальностям.

Охрименко отметил, что 201-я военная база полностью укомплектована военнослужащими по контракту, большинство из которых принимали участие в выполнении задач в Сирии.

"Личный состав поддерживает высокий уровень боеготовности и готов реагировать на любые угрозы в Центрально-Азиатском регионе", - добавил он.

По его словам, на территориях военных городков, дислоцированных в Душанбе и Бохтаре, функционируют две школы военного ведомства, детский сад и госпиталь, оснащенный современным оборудованием. Завершено строительство нового солдатского общежития кубрикового типа.