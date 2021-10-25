Войти
Интерфакс-АВН

Российская 201-я военная база в Таджикистане каждый год обучает до 1 тыс. военнослужащих национальных вооруженных сил

688
0
0
Бронетранспортер БТР-82А во время учений коллективных сил ОДКБ на полигоне Ляур в Таджикистане
Бронетранспортер БТР-82А во время учений коллективных сил ОДКБ на полигоне Ляур в Таджикистане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Душанбе. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Российская 201-я военная база в Таджикистане ежегодно обучает до 1 тыс. младших специалистов для национальных вооруженных сил, сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко.

"Одной из задач соединения является подготовка младших специалистов армии Таджикистана по 14 основным специальностям. Ежегодно российские инструкторы готовят до одной тысячи военнослужащих национальных вооруженных сил", - сказал Охрименко журналистам в воскресенье.

Он уточнил, что на сегодняшний день подготовку прошли уже более 6 тыс. человек.

Также, по его словам, инструкторы российской военной базы обучают таджикистанских военнослужащих по программам: наводчик-оператор, механик- водитель танка, боевой машины пехоты, наводчик бронетранспортера, командир реактивной системы залпового огня, наводчик самоходного артиллерийского орудия и другим специальностям.

Охрименко отметил, что 201-я военная база полностью укомплектована военнослужащими по контракту, большинство из которых принимали участие в выполнении задач в Сирии.

"Личный состав поддерживает высокий уровень боеготовности и готов реагировать на любые угрозы в Центрально-Азиатском регионе", - добавил он.

По его словам, на территориях военных городков, дислоцированных в Душанбе и Бохтаре, функционируют две школы военного ведомства, детский сад и госпиталь, оснащенный современным оборудованием. Завершено строительство нового солдатского общежития кубрикового типа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Таджикистан
Похожие новости
25.12.2019
"Центр-2019" бьет рекорды
30.10.2019
Advance (Хорватия): для чего Россия привезла свои мощные системы С-400 в Сербию? Что это за послание, и кому оно адресовано?
29.10.2019
В Таджикистане завершилось совместное учение стран ОДКБ "Нерушимое братство – 2019"
05.09.2018
"Танковая карусель" и утка по-пекински
01.02.2017
Южный авиационный форпост Казахстана
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»