Не пролетит стальная птица: Польша закупает в США военную технику по завышенным ценам

Политиков подозревают в желании угодить Вашингтону

Министерство обороны Польши обвинили в том, что сумма контракта на покупку американских истребителей F-35 была значительно завышена, а нехватка летчиков ставит крест на амбициозных планах модернизации ВВС Польши. Схожая ситуация возникла и с заказанными Польшей американскими танками Abrams. Подробности — в материале «Известий».

Предупреждение не услышали

На сегодняшний день в ВВС Польши числятся 27 МиГ-29, 18 Cу-22, а также 48 американских F-16 — тоже достаточно почтенного возраста. В начале прошлого года Польша подписала соглашение на закупку 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Стоимость контракта составила $4,6 млрд. В эту сумму помимо поставки самих самолетов, каждый из которых обошелся Польше в $87 млн, входит дополнительный двигатель для каждой машины, обучение пилотов, поставка авиасимуляторов, а также услуги логистики.

Было объявлено, что обучение пилотов работе на новой технике будет проходить на территории США. Всего пройдут обучение 24 пилота (в том числе до уровня инструктора), а также 90 человек технического персонала. Предполагается, что первые F-35 Польша получит в 2026 году, темпы поставок составят 4–6 самолетов в год. К 2028 году первая эскадрилья должна достичь начальной боевой готовности, а в 2030-м в Польшу доставят последние из 32 истребителей.

Когда в сентябре 2019 года конгресс США одобрил продажу Польше этих самолетов, была названа предварительная стоимость заказа — $6,5 млрд. Но Варшаве, видимо, удалось сбить цену в ходе переговоров. Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что приобретение истребителей пятого поколения позволит усилить возможности ВВС страны и полностью избавиться от «изношенных советских самолетов, не имеющих боевой ценности».

Истребитель F-35B Lightning II Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Marine/Unaisi Luke

Однако совсем недавно разразился скандал, ставший результатом утечки секретной переписки Михала Дворчика, возглавляющего канцелярию польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Во взломе Варшава привычно винит «русских хакеров», но главная соль происшествия заключается в другом. Достоянием гласности стал доклад, который в марте 2019-го подготовил для главы правительства эксперт минобороны Петр Войке. Он предупредил премьера, что «приобретение F-35 в спешке, в рамках срочной оперативной необходимости, может быть связано со слишком высокими затратами». Также он сообщил о «фундаментальной нехватке» в польских ВВС персонала, способного освоить такую машину, — из-за чего «потенциально уникальные свойства самолета» не удастся использовать в полной мере.

Бывший глава польских ВВС Томаш Дровняк по поводу записки Войке высказался следующим образом: «Если бы я, будучи лицом, принимающим решения, получил такой документ, я бы глубоко задумался о легитимности подписания контракта на покупку F-35».

Подразделения польских ВВС, оснащенные устаревшей советской техникой, не имеют большой боевой ценности. При этом польские эксперты обращают внимание на отсутствие должной подготовки у польских летчиков, которым предстоит переучиваться на F-35. Базовая подготовка пилотов на F-35 возможна только в США. Но из-за огромных потребностей в обучении летчиков вооруженных сил США и других союзных стран предполагается, что обучение пилотов из Польши можно будет начать не ранее 2025 года.

Сомнительная машина

Несмотря на эти предупреждения, польское правительство контракт на приобретение истребителей всё же заключило. Выбор в пользу F-35 был сделан без объявления тендера и долгих предварительных переговоров. Однако ценность дорогостоящей покупки на поверку оказывается весьма сомнительной. Так, критики программы F-35 указывают, что за два десятилетия разработки «легкий и недорогой истребитель» становился всё более тяжелым и дорогим. Это произошло в силу того, что как заказчик — ВВС, так и ведущий подрядчик — Lockheed Martin «обвешивали» его всё более и более новыми технологиями. С ценой в районе $100 млн за экземпляр F-35 оказался сверхдорогим.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Jessi Monte Источник изображения: iz.ru

При этом он еще и нуждается в постоянном дорогостоящем обслуживании и признан американскими военными экспертами ненадежным. Бывший программный менеджер американских военно-воздушных сил Дэн Уорд считает, что «F-35 не является дешевым и легким истребителем». А командующий ВВС генерал Чарльз Браун-младший сравнил F-35 с автомобилем «Феррари». И добавил: «Вы не ездите на своем «Феррари» каждый день на работу, вы ездите на нем только по воскресеньям. Это наш «хай-энд»-истребитель, и мы хотим быть уверены, что нам не придется использовать его во всех низкоуровневых конфликтах».

По словам Брауна, американцам нужен новый истребитель «попроще», который бы взял на себя нагрузку ежедневных операций. «Сегодня эту роль исполняют около тысячи F-16, имеющихся в распоряжении ВВС. Но мы не покупали новых F-16 у Lockheed с 2001 года. Все F-16 слишком старые», — сетует генерал. Между тем адекватной замены нет. «Они попытались заставить F-35 делать слишком много», — свидетельствует аналитик проекта правительственного надзора (Project on Government Oversight) в Вашингтоне Дэн Грезье. По его словам, возникла «дурная бесконечность»: сложность увеличивает стоимость — увеличение стоимости вызывает задержки — задержки дают время разработчикам еще больше усложнить дизайн — это снова добавляет стоимости — что вызывает новые задержки. И так далее.

Если верить «слитой» переписке, у польского премьер-министра Матеуша Моравецкого после знакомства с докладами экспертов возникли серьезные сомнения: стоит ли приобретать F-35? И он колебался практически до самой последней минуты. Однако сомнения главы правительства постарался развеять его советник Мариуш Хлопик. Он сказал премьер-министру, что тот будет красиво смотреться на фотографиях, сделанных в момент подписания контракта, и благодаря им поляки в течение многих лет станут помнить о том, кто именно обеспечил их армию столь ценными «игрушками», как F-35.

Фото: Global Look Press/U.S. Navy/Jonathan Berlier Источник изображения: iz.ru

В отчете Войке говорится: «Следует подчеркнуть, что стоимость приобретения F-35 может составлять лишь 20% от общих затрат в перспективе жизненного цикла продукта». Для самолетов F-35 придется готовить дорогостоящую инфраструктуру — новые базы, взлетно-посадочные полосы, ангары и т.д. Но и это еще не всё. F-35 оснащен искусственным интеллектом, способным создавать единое изображение поля боя и передавать его в командные пункты в режиме реального времени. Однако польские вооруженные силы, отстав в своем технологическом развитии, не имеют современных центров связи и обработки информации, способных взаимодействовать с системами F-35. Их придется создавать с нуля — а это огромные затраты. Без соответствующего же технологического скачка F-35 (час полета такого истребителя обходится в $44 тыс.) останутся дорогими, но бесполезными игрушками.

Зачем Польше американские «абрамсы»?

Очень похожая ситуация возникла в связи с объявленным польским министром обороны Мариушем Блащаком в июле этого года решением купить 250 американских танков Abrams M1A2 (последней модификации SEPv3) за $6 млрд. Многих эта новость откровенно огорошила — польская армия хоть и нуждалась в обновлении танкового парка (большую часть которого пока составляют машины еще советской разработки), но логичнее было бы закупить машины европейского производства, которые куда легче интегрировать в общую систему обороны ЕС. Тем более что армия Польши уже располагает немецкими танками Leopard-2A4.

Хотя разговоры о покупке «Абрамсов» велись в течение достаточно долгого времени, решение минобороны на этот счет стало неожиданностью. Польские эксперты беспокоятся о том, что их страна может оказаться за бортом программы по разработке новых общеевропейских танков, которую возглавляют Германия и Франция. В связи с этим высказывается мнение, что более логичным стало бы расширение закупок немецких «Леопардов» и их модернизация — что сблизило бы Польшу с партнерами по ЕС. Американская техника прямиком ведет к проблемам, связанным с обучением экипажей, с логистикой доставки запчастей, с обслуживанием техники — и с ними придется разбираться на протяжении десятилетий. И всё это вместо того, чтобы развивать собственные танкостроительные программы.

Танк Abrams M1A2 Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Sgt. Tayler Schwamb

Местные специалисты ожесточенно критикуют польское минобороны за непродуманность его стратегии. «С военной точки зрения смысла тут мало. Непосредственные решения диктуются непосредственными потребностями, а потребности — угрозами. Я не вижу непосредственной угрозы вооруженного нападения на Польшу. Политическое это решение потому, что правящая коалиция показывает, что собирается улучшать и углублять отношения с американцами, с администрацией Байдена», — считает польский военный эксперт Войцех Вучак.

Даже те польские специалисты, которые в целом оценивают сделку с американцами скорее положительно, не скрывают, что приобретение «абрамсов» может обернуться для страны нешуточными проблемами. Так, военный аналитик Якуб Паловский указывает, что «американцы» используют топливо, отличающееся от того, что применяется на польской бронетехнике. «Есть и вопросы по ремонту разных моделей танков. Тут многое зависит от того, какие будут предприняты шаги после решения о покупке «абрамсов». Например, создадут ли на польских предприятиях потенциал для того, чтобы успешно эксплуатировать и поддерживать на ходу такую технику».

Алексей Котов