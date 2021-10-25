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Интерфакс-АВН

Российские военные в ходе учений ОДКБ в Таджикистане продемонстрировали опыт борьбы с ИГИЛ - замкомандующего ЦВО

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Генерал-майор Евгений Поплавский. Архивное фото
Генерал-майор Евгений Поплавский. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Полигон Харб-Майдон (Таджикистан). 23 октября. ИНТЕРФАКС - В ходе завершившихся в Таджикистане оперативно-стратегических учений коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российские военные продемонстрировали полученный в Сирии опыт борьбы с террористическими группировками, сообщил журналистам в субботу замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"Учения носили контртеррористический характер и были направлены на ликвидацию возможных угроз на этом направлении. Мы показали всем их участникам опыт российских подразделений, полученный в Сирийской Арабской Республике в ходе борьбы с ИГИЛ ("Исламское государство" - терористическая оргнанизация, запрещена в РФ - ИФ)", - сказал Поплавский, подводя итоги маневров.

Генерал отметил, что в сценарий учений были заложены эпизоды, характерные для тактики действий международных бандформирований, с учетом имеющихся у них образцов вооружения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, в том числе кустарного производства, а также использование заминированных бронеавтомобилей и террористов-смертников.

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