Таджикистан надежно защищен от вторжения террористов - генсек ОДКБ

Полигон Харб-Майдон (Таджикистан). 23 октября. ИНТЕРФАКС - Коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на оперативно-стратегических учениях "Боевое братство - 2021" показали, что Таджикистан надежно защищен от вторжения террористов, заявил в субботу журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"На этих учениях мы не отрабатывали войну с Афганистаном. Наоборот, государства ОДКБ выступают за мирный, процветающий Афганистан, свободный от войны, терроризма, наркотиков, где люди живут и строят свою жизнь", - подчеркнул Зась на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, где завершились маневры.

По его словам, "Коллективные силы продемонстрировали всему миру, в том числе и нашим недоброжелателям, что эта земля надежно защищена, что любое устрашение будет пресечено и Таджикистан никогда не останется один на один со своей бедой".

"Это тоже было одной из целей учений, и мы ее достигли", - указал генсек ОДКБ.

Он отметил, что на учениях Коллективных сил отрабатывались вопросы уничтожения террористических групп, незаконных вооруженных формирований, "которые реально существуют, и это непосредственная угроза - как для наших стран, так и [для] самого Афганистана".

По оценке генерального секретаря ОДКБ, участники учений показали профессиональные действия, хороший уровень взаимодействия и управления.