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Интерфакс-АВН

Прошедшие в Таджикистане учения ОДКБ стали ответом на обострение обстановки в Афганистане - командующий ЦВО

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Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Полигон Харб-Майдон (Таджикистан). 23 октября. ИНТЕРФАКС - Масштабные оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство-2021", завершившиеся в Таджикистане, являются ответной мерой на обострение обстановки в Афганистане заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане. Проведенные учения призваны обезопасить государства-членов ОДКБ от любой террористической угрозы", - подчеркнул Лапин в субботу в ходе церемонии закрытия учений.

Он отметил, что особенностью проведенных на полигоне Харб-Майдон маневров стало применение новейших средств разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, материально-технического и медицинского обеспечения. Так, в ходе учений "Поиск-2021" была развернута эффективная система управления разведкой, "которая позволила заблаговременно вскрыть нарастание угроз и сорвать замысел действий бандформирований".

Лапин также сказал, что на учениях было создано единое информационное поле боя, что обеспечило поражение противника в труднодоступной местности в режиме реальной времени. Впервые в условиях горно-пустынной местности были проведены спецучения "Эшелон-2021" силами и средствами МТО, в ходе которых были применили 19 новых образцов специальной техники, что позволило более чем в три раза уменьшить время на подготовку подразделений к выполнению боевых задач.

По оценке командующего ЦВО, центральным событием стала совместная операция коллективных сил в рамках совместных учений "Взаимодействие 2021", где успех наших войск в разгроме вторгшихся бандформирований обеспечили внезапность, молниеносность и решительные действия на всю глубину группировки противника". В горах широко применялись группы спецназначения и вертолетно-поисковые штурмовые группы. Действия рейдовых и обходящих отрядов непрерывно поддерживались оперативно-тактической и армейской авиацией.

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