США в дальнейшем будут участвовать в переговорах московского формата по Афганистану - Псаки

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - США готовы в будущем участвовать в переговорах в формате "расширенной тройки" по ситуации в Афганистане, а в недавних консультациях в Москве не смогли принять участие из-за логистических сложностей, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Соединенные Штаты поддерживают эти переговоры. Мы не смогли принять в них участие по причинам, связанным с логистикой", - заявила Псаки в ходе брифинга.

По ее словам, Вашингтон считает эффективными и конструктивными переговоры в формате "расширенной тройки" - с участием США, РФ, КНР и Пакистана.

" Мы не в том положении, чтобы принять в них участие на этой неделе, но будем участвовать в будущем", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее на этой неделе аналогичное заявление сделал представитель Госдепа США Нед Прайс. Он сообщил, что представители Вашингтона не примут участие во встрече московского формата по Афганистану из-за логистических сложностей. При этом представитель госдепа отметил, что США готовы принять участие в таком форуме в будущем.