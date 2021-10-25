Бывший офицер Пайн: "грубый" ядерный паритет и превентивный удар спасут США от России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Администрация Джо Байдена сможет спасти "десятки миллионов жизней американцев" от нападения врагов, только если предпримет шаги по усилению национальной обороны, пишет бывший боевой и штабной офицер армии США Дэвин Пайн в журнале The National Interest.

Он ссылается на заявление одного из ведущих американских экспертов по ядерному оружию Марка Шнайдера, по мнению которого американского арсенала не хватит для сдерживания противника в лице России и Китая.

Пайн отмечает, что российская система ПРО состоит из нескольких тысяч ракет-перехватчиков и потенциально способна сбить до 80 процентов американских ядерных боеголовок. Китай же в дополнение к существующим шахтам построил "Великую подземную стену" для защиты мобильных межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, в США растет разрыв между ядерной стратегией, нацеленной на военные стратегические объекты, а не населенные пункты, и реальными возможностями для этого.

Опираясь на вышесказанное, автор статьи предлагает шесть мер, которые помогут защитить Америку от подобных угроз.

Прежде всего он призывает Байдена объявить чрезвычайную ситуацию в области кибербезопасности и противоракетной обороны, чтобы защитить энергосистемы, а также системы связи, командования и управления.

Вместе с тем администрация Белого дома должна рассмотреть возможность развертывания неядерной системы ПРО космического базирования для более эффективного сдерживания и отражения ядерных атак противника, считает Пайн.

Во-вторых, США необходимо нарастить количество атомных ракетных подводных лодок, что позволит увеличить число готовых к запуску ядерных боеголовок наземного и морского базирования до 1040.

"Эта мера гарантирует, что обладающие ядерным оружием оппоненты не смогут уничтожить основную часть ракетно-ядерного подводного флота США в портах при первом ударе", — подчеркнул обозреватель.

Он также настаивает на восстановлении "грубого" ядерного паритета с Россией, чтобы сохранить и впоследствии адаптировать размер арсенала с учетом возрастающей угрозы со стороны Москвы и Пекина.

Более того, Пайн призвал американского лидера отменить директиву, которая позволяет США применить ядерное оружие только после атаки на Вашингтон. Вместо этого предлагается вернуться к политике превентивного удара.

В-пятых, американские власти должны полностью заменить весь флот атомных подлодок класса "Огайо", которые в 2030 году выведут из эксплуатации из-за устаревших корпусов, а также профинансировать программу "Стратегическое сдерживание наземного базирования" (GBSD) для замены 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, большинство из которых были созданы полвека назад.

Наконец, автор настаивает на замене в энергосистеме всех 300 трансформаторов китайского производства, чтобы лишить Пекин возможности использовать секретные лазейки для контроля над американской сетью.