Войти
РИА Новости

Бывший офицер Пайн: "грубый" ядерный паритет и превентивный удар спасут США от России

799
0
0
Игрушечные американские солдаты
Игрушечные американские солдаты.
Источник изображения: © Depositphotos / Shebeko

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Администрация Джо Байдена сможет спасти "десятки миллионов жизней американцев" от нападения врагов, только если предпримет шаги по усилению национальной обороны, пишет бывший боевой и штабной офицер армии США Дэвин Пайн в журнале The National Interest.

Он ссылается на заявление одного из ведущих американских экспертов по ядерному оружию Марка Шнайдера, по мнению которого американского арсенала не хватит для сдерживания противника в лице России и Китая.

Пайн отмечает, что российская система ПРО состоит из нескольких тысяч ракет-перехватчиков и потенциально способна сбить до 80 процентов американских ядерных боеголовок. Китай же в дополнение к существующим шахтам построил "Великую подземную стену" для защиты мобильных межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, в США растет разрыв между ядерной стратегией, нацеленной на военные стратегические объекты, а не населенные пункты, и реальными возможностями для этого.

Опираясь на вышесказанное, автор статьи предлагает шесть мер, которые помогут защитить Америку от подобных угроз.

Прежде всего он призывает Байдена объявить чрезвычайную ситуацию в области кибербезопасности и противоракетной обороны, чтобы защитить энергосистемы, а также системы связи, командования и управления.

Вместе с тем администрация Белого дома должна рассмотреть возможность развертывания неядерной системы ПРО космического базирования для более эффективного сдерживания и отражения ядерных атак противника, считает Пайн.

Во-вторых, США необходимо нарастить количество атомных ракетных подводных лодок, что позволит увеличить число готовых к запуску ядерных боеголовок наземного и морского базирования до 1040.

"Эта мера гарантирует, что обладающие ядерным оружием оппоненты не смогут уничтожить основную часть ракетно-ядерного подводного флота США в портах при первом ударе", — подчеркнул обозреватель.

Он также настаивает на восстановлении "грубого" ядерного паритета с Россией, чтобы сохранить и впоследствии адаптировать размер арсенала с учетом возрастающей угрозы со стороны Москвы и Пекина.

Более того, Пайн призвал американского лидера отменить директиву, которая позволяет США применить ядерное оружие только после атаки на Вашингтон. Вместо этого предлагается вернуться к политике превентивного удара.

В-пятых, американские власти должны полностью заменить весь флот атомных подлодок класса "Огайо", которые в 2030 году выведут из эксплуатации из-за устаревших корпусов, а также профинансировать программу "Стратегическое сдерживание наземного базирования" (GBSD) для замены 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, большинство из которых были созданы полвека назад.

Наконец, автор настаивает на замене в энергосистеме всех 300 трансформаторов китайского производства, чтобы лишить Пекин возможности использовать секретные лазейки для контроля над американской сетью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Minuteman
Ohio
Кибербезопасность
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
02.11.2020
Предложение Путина по ракете 9М729: почему американцы не хотят нас слышать
15.02.2018
Обзор ядерной политики: февраль 2018
24.11.2017
Никто не сможет помешать Трампу начать ядерную атаку
08.11.2012
Ключевое средство устрашения
03.11.2011
В мире начался новый виток гонки ядерных вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»