Встреча министров обороны НАТО: Крамп-Карренбауер за более жесткий курс против России (Die Zeit, Германия)

Что имеет в виду Минобороны ФРГ, когда грозит «ответить России военными средствами»? Выступление Аннегрет Крамп-Карренбауэр — госпожи министра обороны ФРГ, которую Меркель прочила себе в преемники — пустило волну страха во всем мире. Ничего нового в ее речи об угрозах со стороны России не было: Россию обвиняют в полетах авиации над границей и кибератаках. Новым было предложение: если какая-то страна ЕС решит контратаковать Россию военными средствами, то европейцы должны присоединиться.

НАТО пришлось открыто сказать, что альянс готов и к военным мерам в отношении России, объясняет ситуацию уходящая фрау-министр обороны. Россия вновь и вновь нарушала правила.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) выступила за более жесткий курс НАТО в отношении России. Оборонному альянсу НАТО следовало бы, по ее мнению, "очень четко показать России", что он в случае чего готов и к военным действиям. Об этом госпожа министр обороны сказала радиостанции Deutschlandfunk в преддверии встречи министров обороны НАТО. Никому и в голову не должна приходить мысль как-то напасть хоть на кого-то из партнеров НАТО, сказала она.

Она пояснила, что имела в виду страны Балтии, а также партнеров на Черном море. (Это Украина и Молдавия, но формально в состав партнеров НАТО много лет входил и Афганистан - прим. ИноСМИ.)

Очевидно, речь идет, например, о реформе сил быстрого реагирования ЕС - так называемой EU Battle Group. Госпожа министр сказала об этих силах, принадлежащих самой Европе и никому другому, что "ответственность за быстрые процессы" при их использовании "может быть перемещена на разные региональные уровни". Вот как разъяснила это сама министр Крамп-Карренбауэр:

"Если где-то в ЕС местное правительство или глава государства решаются и говорят: "Мы хотим атаковать", - то сразу же определяется группа государств, которые берут это [атаку на войска другого государства] в свои руки", - сказала госпожа Крамп-Карренбауэр. Таким образом процесс принятия военных решений может быть значительно убыстрен.

Комментарии читателей:

Deter_ka

Ах, прекрасненько! Теперь, когда она не несет уже почти никакой ответственности, она решила взять в своих словоизвержениях на тон выше. Где она была раньше, почему не звучало таких же заявлений тогда?

Mofateam

Ну, ясное дело. Нам нужно еще больше поигрываний мускулами и танцев с саблями. А ведь раньше именно немцы как-то отличались ответственным подходом к формированию отношений с Россией.

Frau Poschmann

Госпожа АКК (Аннегрет Крамп-Карренбауэр) всего несколько недель назад вынуждена была объясняться, как это она продула войну "исламистам из каменного века" в Афганистане. И это при том, что немецким гражданам 20 лет втюхивали россказни про то, что мы там вершим "великую стройку" на благо всех афганок и афганцев. Обделавшись, она вновь потрясает саблей. Немецкому избирателю здорово повезло, что АКК не прочат больше ни на какие новые политические должности. Сильно печалиться по поводу исчезновения ее физиономии с экранов мы не будем.

Veuve Cliquot

Русских это, думаю, немало позабавит: им грозится госпожа министр обороны Германии, которая недавно со всем своим бундесвером не могла обеспечить безопасность кабульского аэропорта.

lukeichbindeinvater

Супер-идея!

Мы хотим покусать руку, которая качает в нашу сторону природный газ. Ну да, зимой ведь можно и ветром утеплиться…

Drachlin

Госпоже АКК мало своего позора в Афганистане, что она еще и России войну объявить хочет?

Vierzehen

Цитирую: "НАТО следует очень четко показать России", что альянс в случае чего готов и к военным действиям". Ну да, Западная Европа три раза пыталась поживиться за счет российской территории - и три раза возвращалась из России с кровавым носом. (Помимо Наполеона и Гитлера, имеется в виду и первая мировая война - прим. ИноСМИ). Ну, когда-то же должно получиться! Так, что ли, думает госпожа министр?

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