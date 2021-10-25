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РИА Новости

Советник офиса Зеленского Арестович: Киев перейдет к терактам в России в случае войны

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Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украина будет заниматься диверсиями на территории России только в случае полномасштабной войны. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам политика, Киеву в нынешних условиях не выгодно организовывать теракты в России по трем причинам.

"Это сложнее, чем хотелось бы <…> россияне все равно быстро все восстановят", — пояснил он.

Кроме того, Украина рискует прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны, однако, есть ли на самом деле у Киева такие возможности в настоящее время, остается под вопросом, считает Арестович.

"Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война <…> а сейчас это слишком хрупкий баланс и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас", – заключил советник.

Отношения между двумя странами ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и обострения конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела государства.

Россия не раз заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. Кремль подчеркивал, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.

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