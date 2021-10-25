TF-X – турецкий истребитель 5-го поколения. Начало.

Экспериментальный турецкий истребитель 5-го поколения (TF-X, Turkish Fighter-Experimental) – это одноместный двухмоторный всепогодный многоцелевой боевой самолет, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Генеральным подрядчиком проекта выступает Турецкая аэрокосмическая компания (Turkish Aerospace Industries, TAI), технологическую поддержку оказывает английская BAE Systems. В настоящее время в TAI эту программу называют короче: Turkish Fighter (TF), – исключая литеру «X» и, тем самым, подчеркивая, что разработка более не является экспериментальной.

Эскизная часть проекта TF-X завершилась в декабре 2017 года, а полноразмерный макет истребителя впервые представили широкой публике 17 июня 2019 года во время Парижского авиасалона (PAS 2019). Согласно турецким источникам, его изготовление проходило в Германии и стоило заказчику 2,25 млн. долл. США. Очередная демонстрация национального боевого самолета нового поколения (турецкая аббревиатура MMU) состоялась в сентябре того же года на фестивале «Технофест» в Стамбуле.

Полноразмерный макет TF-X на Парижской авиасалоне

Программа MMU/TF-X приобрела для Анкары особую значимость после того, как правительство США приостановило поставки самолетов 5-го поколения F-35A для ВВС Турции. Согласно открытым источникам, сегодня турецкие ВВС имеют около 30 самолетов F-4E и 238 истребителей F-16C/D, составляющих основу боевой авиации страны. Первые планировалось заменить американской машиной и вывести из эксплуатации в 2020 году. Теперь же, с высокой вероятностью, их списание следует ожидать не ранее 2025 года. Аналогично ситуация обстоит и с F-16C/D: начало их вывода из эксплуатации для замены на F-35A намечалось на 2030 год. В целом, планировалось закупить до 110 F-35A. По оценкам экспертов, после прекращения американо-турецкого сотрудничества по тематике самолета 5-го поколения объем заказа истребителя MMU/TF-X для ВВС Турции составит от 150 до 200 машин, которые в долгосрочной перспективе придут на смену устаревшим F-4E и F-16C/D.

По данным TAI, в воздушном бою истребитель MMU/TF-X сможет поражать противника новым оружием увеличенной дальности, применяемым на сверхзвуковой скорости, при «поддержке искусственного интеллекта и нейронных сетей». Планируется, что самолет будет обладать низкой радиолокационной и ИК-заметностью, высокой степенью ситуационной осведомленности, лучшей маневренностью (чем F-16), передовыми высокоточными системами вооружения, осуществляющими обмен данными между сенсорами и системой управления огнем.

Модель должна поддерживать устойчивую сверхзвуковую крейсерскую скорость (режим суперкруиза), оптимизировать нагрузку на пилота и оценивать степень боевых повреждений. Возможность взаимодействия с другими летательными аппаратами, включая истребители 5-го поколения и беспилотные летательные аппараты, сделает турецкую разработку пригодной для современных совместных операций. Кроме того, машина должна быть устойчивой, простой в обслуживании, обеспечивать быструю подготовку к вылету, гарантировать рентабельность в течение всего жизненного цикла.

Общие тактико-технические характеристики перспективного истребителя Turkish Aerospace первоначально представила в спецификациях в декабре 2017 года. Официально их обнародовали на Парижском авиасалоне в июне 2019 года. Позднее, в декабре 2019 года в ходе конференции «Турецкая оборонная промышленность – диалоги MMU/TF-X» уточненные данные привел заместитель генерального директора TAI, ответственный за программу MMU/TF-X, профессор Мустафа ЧАВКАР (Mustafa CAVCAR). С опорой на указанные источники, очевидно, что истребитель получит следующие ТТХ: длина в интервале 19-21 м (60 футов), высота 6 м, размах крыла от 12 до 14 м (46 футов), площадь крыла от 60 до 70 кв.м. (750 кв.футов), максимальная взлетная масса (MTOW) более 27 215 кг (60 000 фунтов).

На самолете планируется установить два турбореактивных двухконтурных двигателя (ТРДД) местного производства с тягой 12200 кгс (27000 фунтов). Прототипы будут оснащаться парой двигателей семейства F100 с тягой по 13400 кгс (29 500 фунтов) каждый. TF-X должен иметь максимальную скорость 1,8-2 Маха, практический потолок 16700 м (55 000 футов) и боевой радиус около 1100 км (600 морских миль).

Оценивая представленные характеристики, эксперты отмечают, что по своим размерам MMU/TF-X больше существующих истребителей 5-го поколения, включая американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, китайский J-20A/B Mighty Dragon и южно-корейский KF-X. Тем не менее, общий дизайн турецкого макета напоминает конструкцию американского «Раптора». К сходным чертам относят: фиксированные входные патрубки воздухозаборников, дверцы сброса давления воздуха в задней части фюзеляжа, управление вектором тяги и наклонное вертикальное оперение.

Варианты авиационных средств поражения для MMU/TF-X

Подобно F-22 Raptor турецкий MMU/TF-X имеет внутренние отсеки для оружия. Подфюзеляжный оружейный отсек сможет вместить до четырех ракет класса "воздух-воздух" средней и большой дальности (BVR), а также боеприпасы и ракеты класса "воздух-земля" калибром от 110 до 900 кг (от 250 до 2 000 фунтов). В каждом боковом отсеке, слева и справа от фюзеляжа, смогут разместиться две ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности (WVR). Представляя макет истребителя на Парижском авиасалоне президент и генеральный директор Turkish Aerospace Темел КОТИЛ (Temel KOTIL) в качестве примера вероятного оружия для TF-X упомянул ракеты большой дальности METEOR европейского концерна MBDA и некое перспективное оружие турецких производителей.

В состав усовершенствованного комплекта авионики самолета войдут:РЛС с АФАР собственной разработки из нитрида галлия (GaN), интегрированные вычислительный комплекс (компьютер миссии), система инфракрасного поиска и сопровождения (IRST, устанавливается перед кабиной), комплект РЭБ и электрооптическая система наведения (EOTS, по-турецки BEOS, с функционалом аналогичным истребителю F-35).

Интеллектуальную кабину пилота планируется оборудовать, несколькими панорамными дисплеями с графическим интерфейсом, системами данных об окружающей обстановке, цифровыми картами, а также высокотехнологичными устройствами связи и системой прицела на шлеме пилота (HMDS). Функционал кабины также подразумевает распознавание голоса и голосовое управление, высококачественные аудиосистемы и синтетическое зрение.

Продолжение следует…

По материалам журнала Defence Turkey