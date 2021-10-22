Армению беспокоит участие Турции как члена НАТО в карабахском конфликте - президент

Ереван. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Армении Армен Саркисян назвал серьезной проблему участия Турции как члена НАТО в боевых действиях в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

"На встрече с спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной президент Армении заявил, что непонятна и чрезмерно проблематична активная вовлеченность члена НАТО Турции в 44-дневную войну", - сообщает пресс-служба президента.

Представитель НАТО находится в Ереване в рамках регионального визита.

Вместе с тем президент заявил о важности партнерских отношений Армении с НАТО.