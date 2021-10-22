Войти
Интерфакс-АВН

Армению беспокоит участие Турции как члена НАТО в карабахском конфликте - президент

908
0
0
Армен Саркисян
Армен Саркисян.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Ереван. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Армении Армен Саркисян назвал серьезной проблему участия Турции как члена НАТО в боевых действиях в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

"На встрече с спецпредставителем генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной президент Армении заявил, что непонятна и чрезмерно проблематична активная вовлеченность члена НАТО Турции в 44-дневную войну", - сообщает пресс-служба президента.

Представитель НАТО находится в Ереване в рамках регионального визита.

Вместе с тем президент заявил о важности партнерских отношений Армении с НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Турция
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
01.06.2021
Зеркало (Азербайджан): у России с Турцией снова проблемы
28.05.2021
Yahoo News Japan (Япония): Польша первая в НАТО закупила турецкие боевые дроны. И сделала это явно против России
10.02.2021
"Вернем Донбасс силой": какое оружие Украина получит от Запада
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
28.10.2020
Союзничек…
07.10.2020
Закавказье: султан и дроны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 21:46
  • 84
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 22.10 20:46
  • 3
Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New появится в 2024 году
  • 22.10 20:22
  • 1
В Польше заметили отставание России на поколение в истребителях от США
  • 22.10 19:58
  • 76
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 22.10 19:03
  • 1
В США оценили российский транспортный корабль с «Калибрами»
  • 22.10 18:09
  • 55
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 22.10 17:13
  • 7
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 22.10 17:06
  • 1
Высотные запросы
  • 22.10 15:45
  • 3
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 22.10 13:08
  • 1
В США оценили модернизацию российского Т-90М
  • 22.10 13:05
  • 2
Американцы готовятся дать отпор русским на Аляске
  • 22.10 12:55
  • 1
Эксперт: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению, роботизации и РЭБ
  • 22.10 12:01
  • 8
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 22.10 11:34
  • 1
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 22.10 11:18
  • 2
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу