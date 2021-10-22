Заявления Столтенберга о готовности НАТО к диалогу с Москвой лишены практического смысла - МИД РФ

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности к диалогу не подкреплены на практике и бессмысленны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы слышали очередное высказывание господина Столтенберга о якобы готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности. За этими заявлениями ничего не стоит в практическом плане, в принципе, мне кажется, и смысла в них нет", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

По ее словам, НАТО высылает российских дипломатов и параллельно говорит о желании разговаривать с Москвой при том, что российские дипломаты "и были аккредитованы при НАТО, чтобы вести такой диалог".

"Все, что мы слышим не только от НАТО как блока и непосредственно от секретаря этой структуры всерьез воспринимать не получается", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По оценке Захаровой, НАТО и лично Столтенберг "загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена "холодной войны", своим нежеланием совместно искать пути деэскалации фактически похоронили Совет Россия-НАТО". "В таких условиях работать с альянсом по вызовам и угрозам региональной безопасности и невозможно, и не имеет смысла. Альянс сам отказался от любого практического сотрудничества с Россией и от контактов по военной линии", - сказала представитель МИД РФ.