Дума приняла в I чтении законопроект о продлении предельного срока службы генералов армии

По действующему законодательству предельный возраст пребывания на военной службе для них составляет 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, позволяющий увеличивать решением президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота.

Документ внес на рассмотрение палаты президент России Владимир Путин. Согласно законопроекту, "на срок, установленный решением президента Российской Федерации", сможет заключаться новый контракт о прохождении военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота. По действующему законодательству предельный возраст пребывания на военной службе для них составляет 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", - говорится в пояснительной записке. В связи с этим инициативой "предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении".

Как отметил в свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, "вносимые изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, обладающих профессионально важными качествами, способных в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства".