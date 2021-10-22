Контракты на два пуска ракеты "Союз" с космодрома Куру заключены на 2023 год

По словам гендиректора ЦЭНКИ, ведется работа по новым контрактам

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Контракты на два пуска ракеты-носителя "Союз-СТ" заключены на 2023 год. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов.

"На 2023 год заключены контракты еще на два пуска", - сказал Мухамеджанов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам гендиректора ЦЭНКИ, ведется работа по новым контрактам на выведение полезной нагрузки ракетами "Союз" с космодрома Куру.

21 октября исполняется 10 лет с момента первого пуска ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане. В 2011 году российская ракета с разгонным блоком "Фрегат" вывела на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo. С того момента ежегодно с космодрома Куру осуществляется до четырех пусков российских ракет.