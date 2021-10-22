Названа цель № 1 Третьей мировой войны

Небольшой остров Шемья на Аляске может стать первоочередной целью в конфликте США с равным по силе противником - таким, как Китай и Россия. На днях американские силы специальных операций провели тренировку по защите острова. Хотя в случае начала Третьей мировой спецназ вряд ли поможет.

Входящий в Алеутский архипелаг остров - один из наиболее удаленных от материковой части США географических объектов, он находится примерно посередине между Аляской и Камчаткой. Здесь размещены мощный радар AN/FPS-108 Cobra Dane американской системы предупреждения о ракетном нападении - недавно он прошел модернизацию, - и стратегический аэродром с трехкилометровой ВПП, способный принимать все типы самолетов.

Важное значения Шемья приобрел еще в годы холодной войны. Помимо противоракетного радара и центра радиоэлектронной разведки, здесь постоянно находились специализированные самолеты-шпионы RC-135 Cobra Ball для перехвата телеметрии советских баллистических ракет, летевших к камчатскому полигону Кура. Затем международная обстановка несколько разрядилась и Шемью стали чаще упоминать как аэродром для аварийной посадки пассажирских лайнеров, летящих через океан по северным маршрутам. Но сейчас все вновь быстро меняется в эпоху "конкуренции великих держав".

Учитывая расположение острова и стратегическое значение его объектов, Шемья может стать первоочередной целью этих самых великих держав в вооруженном конфликте. Причем угрозы эти могут варьироваться от массированного удара баллистическими и крылатыми ракетами до высадки спецназа - если остров с его оборудованием захотят захватить целым и невредимым.

В ходе учений на острове были развернуты "Зеленые береты" - они патрулировали берега на багги MRZR и сканировали небо через прицелы ПЗРК Stinger. Маневры на Шемье - еще один признак того, что США укрепляют свои оборонительные позиции на Тихом океане, пишет The Drive.

Антон Валагин