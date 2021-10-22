Баллистическая ракета "Булава" запущена с АПЛ в Белом море, успешно поражена цель на Камчатке - Минобороны РФ

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Атомный подводный ракетоносец "Князь Олег" произвел пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По подтверждённым данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район", - заявили в военном ведомстве.

Там сообщили, что запуск проведен в рамках программы государственных испытаний подлодки.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" является атомной подводной лодкой 4-го поколения проекта "Борей-А".

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов ранее сказал "Интерфаксу", что рассчитывает на передачу ВМФ РФ в текущем году двух новых атомных субмарин - стратегической подлодки проекта "Борей-А" "Князь Олег" и многоцелевой проекта "Ясень-М" "Новосибирск".

Межконтинентальная баллистическая ракета Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения перспективных атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта "Борей".