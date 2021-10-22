Помесь "Гвоздики" и "Вены - 2С34 "Хоста" – самая редкая САУ в армии РФ

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

О современной российской 120-мм САУ 2С34 "Хоста" впервые заговорили лет 15 назад. Некоторые из военных экспертов тогда стали считать ее дальнейшей модернизацией известной советской самоходки 2С1, на которой применены технические решения современной 2С31 "Вена".

Только в 2015 году ее впервые открыто показали на Международном военно-техническом форуме "Армия".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Тогда сообщалось, что боевая машина предназначена "для повышения боевой эффективности артиллерийского вооружения батальонного звена" сухопутных войск и то, что она может уничтожать пункты управления, бронированные объекты, артиллерию и живую силу противника.

120-мм нарезное орудие имеет максимальную дальность стрельбы снарядами - 14000 м, минами - 7500 м. Скорострельность - до 7 выстрелов в минуту. Боекомплект - 40 выстрелов.

Боевая масса - 16000 кг. Мощность двигателя - 300 л.с. Запас хода - 500 км. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч и на 4,5 км/ч плаву. Экипаж - 4 человека.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

К сожалению, по ряду причин эти САУ не получили широко развития, и в настоящее время они считаются самыми малочисленными в Российской армии.