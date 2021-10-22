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Интерфакс-АВН

Россия прорабатывает возможность возобновления работы генконсульства в Мазари-Шарифе - Кабулов

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Замир Кабулов
Замир Кабулов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Россия прорабатывает возможность возобновления работы генерального консульства в Мазари-Шарифе в Афганистане, сообщил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

"Это может произойти, мы над этим работаем в межведомственном формате, тут надо гарантированно решить вопросы обеспечения безопасности. Талибы (движение запрещено в РФ - ИФ), что, между прочим, подтверждается делом, гарантируют безопасность не только российских дипломатических консульских учреждений", - заявил Кабулов на вопрос о возможности возобновления работы генерального консульства в Афганистане.

"В Мазари-Шарифе ситуация стабильная. Это даёт основания для рассмотрения нашим руководством вопроса о возобновлении. Это пока вызревающая мысль, которая еще не воплотилась в конкретные шаги" - добавил он.

В начале июля Россия приостановила работу генконсульства в Мазари-Шарифе из соображений безопасности "до прояснения ситуации".

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Страны
Афганистан
Россия
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