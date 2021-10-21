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D-Russia.ru

В Китае не хватает кадров для развития индустрии микроэлектроники – СМИ

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Китайские ученые
Китайские ученые.
Источник изображения: d-russia.ru

Планам КНР достичь мирового лидерства в области проектирования и производства микросхем угрожает «хронический дефицит кадров», сообщает во вторник South China Morning Post.

До 2015 года из-за низких зарплат выпускники университетов со специальностью в области производства и проектирования полупроводниковых приборов предпочитали устраиваться в интернет-компании.

С 2016 года благодаря налоговым льготам и прямой господдержке в отрасль удалось привлечь дополнительные людские ресурсы, но дефицит только растёт. По информации издания, в 2019 году Китаю не хватало 300 тысяч человек для проектирования и производства чипов. В 2018 году дефицит оценивался в 150 тысяч человек.

По состоянию на конец 2019 года в микроэлектронной отрасли трудились 510 тысяч китайцев. Для сравнения, в США в области производства и проектирования полупроводниковой продукции задействовано 280 тысяч человек. Однако качество подготовки инженеров в США выше, чем в Китае.

Выходом из ситуации эксперты называют более тесное сотрудничество университетов и компаний-производителей чипов, а также повышение зарплат и наём иностранцев.

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Страны
Китай
США
Проекты
ИТ
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