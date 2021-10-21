Российская база в Таджикистане до конца года будет полностью перевооружена на современные средства связи

ЦАМТО, 20 октября. Российская военная база в Таджикистане до конца года будет полностью перевооружена на современные средства связи.

Об этом 20 октября, в День военного связиста, сообщил начальник управления связи Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Геннадий Тучин.

"К исходу текущего года завершим оснащение подразделений связи российской военной базы в Таджикистане современными образцами специальной техники", – сказал Г.Тучин.

Для замены техники более ранних модификаций в соединение поступят командно-штабные машины Р-149МА, радиорелейные станции Р-419ЛМ1, комплексная аппаратная связи П-243 и станция спутниковой связи Р-441ЛМ, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

День военного связиста отмечается в России 20 октября. В этот день в 1919 году приказом Реввоенсовета было учреждено Управление связи Рабоче-крестьянской Красной армии – центральный орган по руководству военной связью. С этого документа началось становление и развитие войск связи России.