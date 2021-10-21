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ТАСС

Шойгу сообщил о продлении соглашений о размещении в Белоруссии двух военных объектов РФ

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474-й отдельный радиотехнический узел «Барановичи»
474-й отдельный радиотехнический узел «Барановичи».
Источник изображения: http://wikimapia.org/

Глава Минобороны уточнил, что речь идет об узле системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Главы военных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в среду подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух военных объектов РФ.

"Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка", - сообщил Шойгу.

Документы подписаны на состоявшейся в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

По оценке Шойгу, "результаты сегодняшнего заседания в очередной раз подтвердили единство подходов военных ведомств России и Белоруссии к взаимодействию в оборонной сфере и нашу нацеленность на решение практических задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства".

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Шойгу Сергей
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