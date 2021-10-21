НАТО на 30% нарастило полёты разведывательной и тактической авиации вблизи границ РФ - Шойгу

Сценарии учений НАТО у западной границы Союзного государства основываются на вооружённом противоборстве с РФ, сказал он

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Количество полётов разведывательной и тактической авиации Военно-воздушных сил НАТО в российском приграничье по сравнению с прошлым годом возросло почти на треть, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На 30 процентов увеличилось количество полётов разведывательной и тактической авиации Военно-воздушных сил НАТО в приграничных с Российской Федерацией районах", - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

По его словам, "сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки под эгидой НАТО".