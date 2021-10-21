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Интерфакс-АВН

США активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе - Шойгу

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Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61.
Источник изображения: © Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)

Москва озабочена привлечением лётчиков неядерных стран НАТО к учениям по применению тактического атомного оружия

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

"Соединённые Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе", - сказал Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии

По его словам, "особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств - членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия".

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