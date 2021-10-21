США активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе - Шойгу

Москва озабочена привлечением лётчиков неядерных стран НАТО к учениям по применению тактического атомного оружия

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

"Соединённые Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе", - сказал Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии

По его словам, "особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств - членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия".