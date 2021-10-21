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Интерфакс-АВН

НАТО наращивает боевой потенциал у границ РФ и Белоруссии, создаёт запасы вооружения, отрабатывает переброску войск - Шойгу

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Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений.
Источник изображения: © AP Photo / Alik Keplicz

Численность сил первоочередного задействования НАТО у границ Союзного государства возросла до 40 тыс. военнослужащих

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск", - сказал Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в среду.

"Так, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединённых Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются ёмкость портовой и аэродромной инфраструктур", - сказал Шойгу.

По его оценке, "численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое - с 25 до 40 тысяч военнослужащих".

"В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис Эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты "Томагавк" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", - отметил министр обороны РФ.

Он подчеркнул важность встречи с белорусскими коллегами в очном формате, несмотря на пандемию, - из-за сложной военно-политической обстановки.

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