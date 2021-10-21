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Интерфакс-АВН

Первый испытательный пилотируемый полёт корабля Starliner к МКС может пройти в конце 2022 года - Boeing

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA/Aubrey Gemignani

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Первый испытательный пилотируемый полёт космического корабля CST-100 Starliner Boeing Crew Flight Test (CFT) к Международной космической станции может пройти в конце 2022 года, сообщил руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов корпорации Boeing Джон Воллмер.

"Мы планируем запуск OFT-2 в первой половине 2022 года и рассматриваем дату запуска CFT на, может быть, конец года", - сообщил Воллмер.

"Наша основная задача - удостовериться в успешном запуске OFT-2, потом мы будем думать над датой запуска CFT. Мы хотели бы достичь временного промежутка в шесть месяцев между полётами", - добавил он.

Перед осуществлением первого пилотируемого полёта на корабле CST-100 Starliner к МКС Boeing должен провести два испытательных непилотируемых запуска к МКС. В случае успеха корпорация получит право отправить экипаж на МКС.

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