Миллиард устройств Интернета вещей к 2025 году – ключевая цель стратегии АНО «Цифровая экономика»

Заместитель Председателя Правительства России, председатель набсовета АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провёл заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика». На нём была утверждена стратегия деятельности организации до 2024 года.

Члены набсовета также договорились о принципах совместной работы и определили приоритетные проекты к реализации – связь, Интернет вещей, искусственный интеллект и другие направления.

В заседании приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, Министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, первый заместитель председателя, член правления «ВЭБ.РФ» Николай Цехомский, заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростех» Александр Назаров, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов, а также другие представители крупнейших IT-компаний и бизнес-сообщества.

Согласно проекту новой стратегии, работа АНО «Цифровая экономика» будет вестись по пяти основным направлениям: «Цифровая трансформация отраслей и компаний», «Безопасная открытая инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Эффективное регулирование» и «ВЭФ и международное сотрудничество».

Результатом совместной деятельности учредителей, партнёров и государства на площадке организации станет содействие формированию в значимых отраслях экономики до 50 российских платформ с использованием искусственного интеллекта. Совместные усилия бизнеса и государства по развитию Интернета вещей и цифровой инфраструктуры 5G, широкополосного доступа, центров обработки данных станут нашим преимуществом в мировом масштабе. Для этого необходимо сформировать реальный план опережающего развития безопасной открытой инфраструктуры. Мы предлагаем при этом определить целевым показателем для нашей страны миллиард устройств Интернета вещей к 2025 году. Это позволит нам через четыре года превысить среднемировые показатели проникновения устройств Интернета вещей и насытить платформы данными, необходимыми для успешной цифровой трансформации важных отраслей, таких как транспорт, сельское хозяйство и здравоохранение, — сказал Дмитрий Чернышенко.

Также будет развёрнут механизм экспериментально-правовых режимов, включая беспилотное авто и другие перспективные экспериментальные проекты, в том числе оказано содействие масштабированию их применения, продвижению российских цифровых решений и российских цифровых лидеров на международном рынке.

Дальнейшая деятельность на площадке АНО «Цифровая экономика» будет вестись в открытом режиме диалога. Все участники проявили заинтересованность, чтобы цифровая трансформация отраслей проводилась на конкурентной основе, не допускалось создание монополий, дальнейшее регулирование опиралось на инициативы по саморегулированию, а основным критерием для принятия решений стала польза для граждан и экономическая эффективность.

Мы благодарны всем учредителям и партнёрам организации, вместе с которыми сегодня нам удалось определить приоритеты её деятельности на ближайшие три года. Наш процессный режим работы будет дополнен проектным, что создаст дополнительную ценность как для бизнеса, так и государства. На сегодняшний день миссия организации не ограничивается лишь построенным за эти годы диалогом: сегодня нам удалось выработать параметры, по которым можно будет измерить конкретный результат деятельности организации. В обновлённой стратегии АНО “Цифровая экономика” на 2022–2024 годы учтены все ключевые показатели и принципы работы на этой площадке, реализацией которых займётся организация в последующие три года, — добавил Евгений Ковнир.