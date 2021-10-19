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РИА Новости

В Крыму прошли учения с участием более 40 кораблей и катеров Черноморского флота

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Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер "Москва".
Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Учения с участием более чем 40 кораблей и катеров Черноморского флота прошли на юге России, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в масштабном двустороннем учении с войсками (силами) Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму", - говорится в сообщении.

В рамках учения береговые войска вели противодиверсионную оборону побережья, боролись с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта.

Чтобы дать возможность высадиться на побережье десанту, крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", малый ракетный корабль "Ингушетия" и ракетные корабли "Набережные Челны" и "Р-60" подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией. Самолеты оперативно-тактической и морской авиации флота в это время нанесли авиаудары по позициям "противника".

Высадка десанта морской пехоты с техникой производилась из больших десантных кораблей "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". Военные проконтролировали поражение целей с помощью беспилотников "Форпост" и "Орлан-10".

Учение прошло в рамках контрольной проверки войск (сил) Южного военного округа, которой руководит командующий ЮВО генерал армии Александр Дворников.

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