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Интерфакс-АВН

Один из послов стран НАТО в Москве может осуществлять экстренные контакты с Россией от имени альянса - заявление МИД РФ

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Россия и НАТО
Сотрудничество России и НАТО.
Источник изображения: gooddays.ru

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает НАТО уполномочить посла одной из стран-членов организации в Москве на осуществление срочных контактов с Россией, заявили в МИД РФ

"Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в понедельник заявил, что Россия в ответ на действия НАТО приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя.

Кроме того, Россия приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

"Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения", - заявил Лавров.

По словам министра, "международный секретариат НАТО уже уведомлен" об ответных мерах России.

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Кредитование
Страны
Бельгия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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