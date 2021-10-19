Один из послов стран НАТО в Москве может осуществлять экстренные контакты с Россией от имени альянса - заявление МИД РФ

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает НАТО уполномочить посла одной из стран-членов организации в Москве на осуществление срочных контактов с Россией, заявили в МИД РФ

"Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в понедельник заявил, что Россия в ответ на действия НАТО приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе, в том числе работу главного военного представителя.

Кроме того, Россия приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

"Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения", - заявил Лавров.

По словам министра, "международный секретариат НАТО уже уведомлен" об ответных мерах России.