Российские «сушки» хорошая замена американским истребителям - Анкара

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57.

Закупка произойдет, если США приостановят процесс продажи F-16.

Об этом он сообщил в эфире Kanal 7, трансляция велась в Twitter телеканала. Демир подчеркнул, что в случае «заморозки» американской стороной процесса продажи F-16, Турция не останется без альтернатив.

По его словам, турецкая промышленность делает все для обеспечения безопасности и в случае необходимости найдет выход.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США предложили Турции купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35. Анкара также была обязана приобрести 100 самолетов F-35, но из-за контракта с Россией соглашение оказалось под угрозой срыва.

В турецком минобороны заявляли, что Турция готова рассмотреть замену американских истребителей на российские Су-35 и Су-57, однако в приоритете все же разработка собственных истребителей пятого поколения, цитирует СМИ Газета.ру.