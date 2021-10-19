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Военно-промышленный курьер

Российские «сушки» хорошая замена американским истребителям - Анкара

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57.

Закупка произойдет, если США приостановят процесс продажи F-16. 

Об этом он сообщил в эфире Kanal 7, трансляция велась в Twitter телеканала. Демир подчеркнул, что в случае «заморозки» американской стороной процесса продажи F-16, Турция не останется без альтернатив.

По его словам, турецкая промышленность делает все для обеспечения безопасности и в случае необходимости найдет выход.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США предложили Турции купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35. Анкара также была обязана приобрести 100 самолетов F-35, но из-за контракта с Россией соглашение оказалось под угрозой срыва. 

В турецком минобороны заявляли, что Турция готова рассмотреть замену американских истребителей на российские Су-35 и Су-57, однако в приоритете все же разработка собственных истребителей пятого поколения, цитирует СМИ Газета.ру. 

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Персоны
Эрдоган Реджеп
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