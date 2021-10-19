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Интерфакс-АВН

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО - Лавров

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

РФ приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО. РФ прекращает деятельность информбюро НАТО в стране

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии", - объявил министр.

Он подчеркнул: "Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения".

Лавров отметил, что "международный секретариат НАТО уже уведомлен" об ответных мерах России.

По словам министра, 6 октября секретариат НАТО официально уведомил о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса, господин Столтенберг, принял решение отозвать с 1 ноября текущего года аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, мотивировав решение тем, что они являлись незаявленными сотрудниками российской разведки. А также принял решение сократить с того же числа общую численность состава этого представительства при НАТО до десяти человек, включая административно-технический персонал. Таким образом, российская миссия сократилась почти вдвое.

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Кредитование
Страны
Бельгия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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