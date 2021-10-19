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ТАСС

В Сербии завершились совместные российско-сербские учения "Славянский щит - 2021"

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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.
Источник изображения: © Фото : Министарство одбране Републике Србије

Совместная российско-сербская смешанная группировка ПВО успешно выполнила задачи несения боевого дежурства по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Подразделения ПВО из России и Сербии успешно отработали взаимодействие в ходе завершившихся в понедельник совместных учений "Славянский щит - 2021" на сербской авиабазе Батайница. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На сербской авиабазе Батайница прошла торжественная церемония закрытия совместных учений по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2021". В них приняли участие подразделения вооруженных сил России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что военные из двух стран успешно отработали вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

В ведомстве напомнили, что в ходе учений совместная российско-сербская смешанная группировка ПВО выполняла задачи несения боевого дежурства по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.

"В ходе несения боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО в сложной помеховой обстановке успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив учебными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели. Экипажи боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" совершили 170-километровый марш в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы по воздушным и наземным целям на военном полигоне Пасулянске-Леваде", - говорится в сообщении.

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