Войти
Интерфакс-АВН

Эксперты Совбеза РФ рекомендуют правоохранительным структурам внедрять в работу искусственный интеллект и виртуальную реальность

859
0
0
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: © Фото : Pixabay/Gerd Altmann

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Российские правоохранительные органы и спецслужбы должны внедрить в работу современные информтехнологии, включая искусственный интеллект, считают эксперты Совбеза РФ.

Вопросы внедрения информационных технологий в деятельность правоохранительных органов и спецслужб рассмотрены на состоявшемся в понедельник научном совете при Совбезе России, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Обращено внимание на необходимость повышения уровня цифровизации правоохранительных органов и спецслужб, внедрения и использования в их деятельности современных информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, мобильной связи пятого поколения, виртуальной и дополненной реальности", - заявил Аношин.

По его словам, эксперты обсудили правовые и организационные вопросы использования информационно-коммуникационных систем для обеспечения общественной и госбезопасности в условиях значительного увеличения преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
ИТ
Похожие новости
30.08.2021
От классики до фантастики
27.04.2020
АО "ГЛОНАСС" и фонд "Росконгресс" договорились о сотрудничестве
28.02.2019
Благополучие Америки не будет вечным
28.08.2018
Россия тратит две трети военного бюджета на разработку и закупку оружия
28.07.2017
Николай Никифоров и Мяо Вэй обсудили вопросы отраслевого сотрудничества России и Китая
09.03.2016
Боевые роботы в будущих войнах: выводы экспертов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 19:31
  • 1
«Американцы не уйдут с Востока»
  • 19.10 18:28
  • 4
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 19.10 17:40
  • 54
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 19.10 17:35
  • 15
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 19.10 15:21
  • 57
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 19.10 15:09
  • 71
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 19.10 13:58
  • 1
Ракеты Су-57 разнесут любой натовский корабль в клочья
  • 19.10 13:53
  • 6
ВМС США выложили фото БПК "Адмирал Трибуц" с борта эсминца Chafee
  • 19.10 10:27
  • 10
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 19.10 10:18
  • 397
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 19.10 07:47
  • 5
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 19.10 00:00
  • 1
Шойгу посетил вновь открытый в этом году Омский кадетский корпус
  • 18.10 20:16
  • 4
Mitsubishi SpaceJet окончательно умер
  • 18.10 19:55
  • 1
На юге России прошли учения БАРС с ракетно-пулеметными тачанками
  • 18.10 18:38
  • 1
Источник: корвет и подлодки Тихоокеанского флота зашли в Коломбо для пополнения запасов