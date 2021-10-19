Эксперты Совбеза РФ рекомендуют правоохранительным структурам внедрять в работу искусственный интеллект и виртуальную реальность

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Российские правоохранительные органы и спецслужбы должны внедрить в работу современные информтехнологии, включая искусственный интеллект, считают эксперты Совбеза РФ.

Вопросы внедрения информационных технологий в деятельность правоохранительных органов и спецслужб рассмотрены на состоявшемся в понедельник научном совете при Совбезе России, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Обращено внимание на необходимость повышения уровня цифровизации правоохранительных органов и спецслужб, внедрения и использования в их деятельности современных информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, мобильной связи пятого поколения, виртуальной и дополненной реальности", - заявил Аношин.

По его словам, эксперты обсудили правовые и организационные вопросы использования информационно-коммуникационных систем для обеспечения общественной и госбезопасности в условиях значительного увеличения преступлений, совершаемых с помощью цифровых технологий.