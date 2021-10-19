ОДКБ сообщила о старте сразу трех учений в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Силы ОДКБ приступили в Таджикистане к трем специальным учениям, сообщил объединенный пресс-центр учений.

"Центрально-Азиатскому региону мы уделяем особое внимание. Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Исламской Республики Афганистан. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, чьи слова приведены в сообщении.

В понедельник стартовали учения Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Таджикистан генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, приветствуя участников учений, отметил, что ситуация, складывающаяся в Центрально-Азиатском регионе на фоне событий, происходящих в Афганистане, остается непростой и имеет тенденцию к обострению", - сообщил пресс-центр.