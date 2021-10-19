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ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" завершился отбор операторов для прохождения военной службы в научных ротах

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

ЦАМТО, 18 октября. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" завершился отбор операторов для прохождения военной службы в научных ротах.

Работа по военно-профессиональной ориентации в научные роты Технополиса проведена в 130 вузах, в том числе определенных Минобрнауки в качестве топ-100, такие как Московский государственный технический университет им. Баумана, Московский физико-технический институт, Санкт- Петербургский политехнический университет, Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Московский институт электронной техники и другие.

Для отбора были задействованы шесть крупных предприятий промышленности. На сегодняшний день впервые апробируется элемент сопровождения кандидатов на ранних стадиях, используются параллельно установленные схемы взаимодействия раннего сопровождения и сотрудничества по направлениям исследований с вузами и предприятиями ОПК.

Особенно стоит отметить модель взаимодействия с предприятиями ОПК Тульской области, которая на сегодняшний день успешно зарекомендовала себя. Помимо научных исследований, проводимых со специалистами, предприятия Тульского региона непосредственно участвуют в отборе кандидатов в научную роту, а по завершению службы выпускники возвращаются на предприятия, с которых отбирались. Итогом такой деятельности являются совместные проекты, проведение натурных испытаний и апробаций на полигоне Раевский. Операторы получают новые знания и компетенции, необходимые для работы на оборонном производстве в своем регионе.

В ходе работы рассмотрено более 8 тыс. кандидатур из 28 регионов России, из которых с 2636 потенциальными операторами были проведены собеседования, по итогам которых отобрано 284 кандидата, в том числе 58 сопровождались до их выпуска из вузов.

По отношению отобранных кандидатов ко всем рассмотренным в ходе предварительного отбора конкурс составил 29 человек на место, а суммарный средний балл призывников по диплому о высшем образовании превысил 4,7.

Справочно:

Отобранные кандидаты принимали активное участие в научной деятельности. За время обучения ими в ВУЗах написано более 200 научных статей, получено 10 патентов на изобретения и полезные модели, 12 свидетельств о регистрации баз данных и программ для ЭВМ, кандидаты одержали более 60 побед в научных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, 24 кандидата стали обладателями грантов и именных стипендий, 58 кандидатов имеют спортивные достижения по военно-прикладным видам спорта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Научная рота
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