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Интерфакс-АВН

Помощник министра обороны США провел в Узбекистане переговоры по обеспечению безопасности границ

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Узбекский аэродром Карши-Ханабад ранее уже использовался как военно-воздушная база США
Узбекский аэродром Карши-Ханабад ранее уже использовался как военно-воздушная база США.
Источник изображения: Reuters Photographer/REUTERS

Ташкент. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности границ обсудил в Ташкенте помощник министра обороны США Кристофер Майер, сообщил в понедельник посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

"Очень рад принять участие в продуктивных переговорах по двустороннему сотрудничеству и обсудить вопросы безопасности границ в последние несколько дней с правительством Узбекистана во время визита межведомственной делегации во главе с помощником министра обороны Кристофером Майером", - написал Розенблюм в своем Twitter.

Других деталей состоявшихся переговоров дипломат не привел.

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Страны
США
Узбекистан
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