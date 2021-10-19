Помощник министра обороны США провел в Узбекистане переговоры по обеспечению безопасности границ

Ташкент. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности границ обсудил в Ташкенте помощник министра обороны США Кристофер Майер, сообщил в понедельник посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

"Очень рад принять участие в продуктивных переговорах по двустороннему сотрудничеству и обсудить вопросы безопасности границ в последние несколько дней с правительством Узбекистана во время визита межведомственной делегации во главе с помощником министра обороны Кристофером Майером", - написал Розенблюм в своем Twitter.

Других деталей состоявшихся переговоров дипломат не привел.