Вертолеты обеспечили высадку тактического десанта в ходе учений на полигоне в Крыму - Южный военный округ

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ) экипажи около 20 вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили высадку мотострелковых подразделений соединения береговой обороны Черноморского флота в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне Опук в Крыму.

"По сценарию розыгрыша боевых действий условные бандформирования проникли на территорию республики с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки в других регионах Южного федерального округа. Силами мотострелковых подразделений армейского корпуса при поддержке тактического воздушного десанта боевики были блокированы. Совместно с тактическими группами родов войск бандгруппы были уничтожены", - сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа.

По ее данным, десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

В пресс-службе отметили, что в командно-штабном учении принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.