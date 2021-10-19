Войти
Интерфакс-АВН

Вертолеты обеспечили высадку тактического десанта в ходе учений на полигоне в Крыму - Южный военный округ

874
0
0
Ми-8АМТШ
Ми-8АМТШ.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ) экипажи около 20 вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили высадку мотострелковых подразделений соединения береговой обороны Черноморского флота в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне Опук в Крыму.

"По сценарию розыгрыша боевых действий условные бандформирования проникли на территорию республики с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки в других регионах Южного федерального округа. Силами мотострелковых подразделений армейского корпуса при поддержке тактического воздушного десанта боевики были блокированы. Совместно с тактическими группами родов войск бандгруппы были уничтожены", - сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа.

По ее данным, десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

В пресс-службе отметили, что в командно-штабном учении принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Армения
Россия
Южная Осетия
Продукция
Ка-52
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
ЧФ
Похожие новости
28.09.2020
Возможна ли очередная война между Россией и Турцией
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
17.08.2018
Ротные учения проводятся на 20 полигонах ЮВО с привлечением 6 тыс. военных
29.12.2012
На южных рубежах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 18:28
  • 4
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 19.10 17:40
  • 54
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 19.10 17:35
  • 15
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 19.10 15:21
  • 57
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 19.10 15:09
  • 71
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 19.10 13:58
  • 1
Ракеты Су-57 разнесут любой натовский корабль в клочья
  • 19.10 13:53
  • 6
ВМС США выложили фото БПК "Адмирал Трибуц" с борта эсминца Chafee
  • 19.10 10:27
  • 10
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 19.10 10:18
  • 397
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 19.10 07:47
  • 5
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 19.10 00:00
  • 1
Шойгу посетил вновь открытый в этом году Омский кадетский корпус
  • 18.10 20:16
  • 4
Mitsubishi SpaceJet окончательно умер
  • 18.10 19:55
  • 1
На юге России прошли учения БАРС с ракетно-пулеметными тачанками
  • 18.10 18:38
  • 1
Источник: корвет и подлодки Тихоокеанского флота зашли в Коломбо для пополнения запасов
  • 18.10 18:34
  • 2
Выведено из эллинга морское специальное судно проекта 14400