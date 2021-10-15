Расходы на оружейный ядерный комплекс РФ вырастут на 14% к 2024г относительно 2022г - глава думского комитета по обороне

Это, по его словам, позволит создавать новые виды оружия

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Проект федерального бюджета на "трехлетку" предусматривает существенный рост финансирования ядерного комплекса России, что позволит продолжить закупки вооружений и вести научные разработки новых видов оружия, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"На обеспечение оружейного ядерного комплекса к 2024 году относительно 2022-го расход средств вырастет на 14%. Эти очень много, и это позволит нам продолжать закупку самых современных систем вооружения, и это позволит нам проводить дальнейшие научные изыскания по созданию новых видов оружия", - сказал Картаполов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) вечером в четверг.

Он напомнил, что Вооруженные силы России по уровню современности перешагнули за 70-процентный барьер, о чем министр обороны Сергей Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину. По словам Картаполова, эта доля в рамках предусмотренного проектом бюджета финансирования будет не только поддерживаться, но и расти - "на новые и новые рубежи".

"Тем более, что по стратегическим ядерным силам этот процент современности гораздо выше, он превышает 80%. И наши партнеры хорошо об этом знают и уважают нас", - сказал парламентарий.