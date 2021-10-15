Вести (Украина): армия в цифрах — преимущества и проблемы Вооруженных сил Украины

«Вести» решили разобраться, какое место на международной арене занимает армия Украины. Автор статьи побеседовал с украинскими военными экспертами о различных аспектах боеготовности ВСУ и в итоге согласился с ними, что членство Украины в НАТО остается фантазией украинских политиков. Правда, есть другие, более мелкие, но перспективные союзы.

"Вести" сравнили вооруженные силы Украины и ее соседей

14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц Украины. От политиков мы привыкли слышать разные оценки украинской армии - от "совковой и разворованной" до "самой мощной в Европе". Правда, как всегда, оказалась где-то посредине. "Вести" разобрались, какое место на международной арене занимает украинская армия и почему членство в НАТО остается фантазиями политиков.

"Между Вьетнамом и Таиландом"

По состоянию на 2021 год украинская армия занимает 25-е место в рейтинге Global Firepower-2021, опубликованном на одноименном американском аналитическом ресурсе, сопоставляющем размеры, оснащенность и подготовленность вооруженных сил разных государств, а также финансовую способность стран к поддержанию этих армий. По оценкам американских экспертов, армия Украины по своей боеспособности расположилась сразу после армии Вьетнама (24-е место) и перед вооруженными силами Таиланда (26-е место). Следом идут Алжир и Северная Корея.

Отметим, что, по сравнению с прошлогодним рейтингом, Украина поднялась на одну позицию вверх. При этом ВСУ оказались седьмыми по силе в Европе, расположившись позади Франции и Великобритании (7-е и 8-е места мирового рейтинга GF-2021 соответственно), а также Италии (12-е место), Германии (15-е место), Испании (18-е место) и Польши, занимающей 23-е место глобального индекса.

Если рассматривать украинские Вооруженные силы по мощи отдельных родов войск, то самый весомый вклад в попадание ВСУ на 25-е место внесли Сухопутные силы. Их потенциал находится от 13-м месте по танковой мощи и на 7-м - по общей мощи всей бронетехники, включая БТР, БМП и прочее. Кроме того, Украина занимает 7-е место в мире по артиллерийской ударной мощи, а также является 13-й на планете по ракетному потенциалу, что тоже укрепляет ее позиции в общем рейтинге. По суммарным показателям Сухопутная армия Украины занимает 13-е место среди всех сухопутных сил на Земле.

Куда хуже обстоят дела с Военно-воздушными силами. Например, по числу и новизне истребителей наша страна занимает 39-е место. Но самым слабым звеном украинской армии оказались Военно-морские силы, расположившись на 61-м месте в глобальном рейтинге. Более подробную информацию см. в инфографике оригинала статьи. (Мы преднамернно не включили в инфографику РФ, так как публикация этих данных может быть расценена властями как прославление армии страны агрессора. Коротко отметим, что РФ занимает второе место в глобальном рейтинге после США, превосходя в разы многие европейские страны).

Но соответствуют ли заявленные количественные показатели реальному боевому потенциалу? И здесь, как говорят эксперты, есть нюансы.

"По качественному составу большинство образцов у нас - это старая советская техника. Проблемными у нас являются авиация, системы ПВО и развитие и модернизация артиллерийских стволов. А это в себя включает и танковые подразделения. Ведь, как шутят танкисты, что отличает трактор от танка - это наличие пушки. А у нас нет производства артиллерийских стволов. Среди сильных сторон - большая численность армии, высокая мотивация по защите собственной страны и, что немаловажно, помощь западных партнеров. На сегодняшний день с уходом Барака Обамы и г-жи Меркель у нас нет ограничений по поставкам вооружения в страну. И нам все помогают. Все прекрасно понимают, что для НАТО и стран ЕС намного выгоднее, когда российские танки стоят на украино-российской границе, а не на украинско-польской. Поэтому мы находимся в более выгодном положении. Я всегда утверждал и придерживаюсь этой позиции до сих пор - если внезапно руководству РФ сорвет крышу, то, поверьте, боеприпасы нам будет подносить вся Европа вместе с США", - сказал "Вестям" военный эксперт Олег Жданов.

В то же время, как говорит "Вестям" глава правления Центра военной политики и политики безопасности, генерал-лейтенант Евгений Шелест, далеко не все исчисляется сугубо количественным соотношением. "В последнее время в оборонной сфере существуют тренды, которые говорят о том, что победу в будущих войнах должно обеспечивать применение современных технологий. Поэтому боевая мощь сегодня исчисляется не только соотношением сил, танки на танки или самолеты на самолеты, а способностью применять современные средства. Такие, как высокоточное оружие, роботизированные системы, беспилотные системы наземного и воздушного базирования и так далее. И чем дальше, тем больше этот тренд будет набирать популярность. Но, как показывают конфликты, уже сегодня успех за теми вооруженными силами, которые могут применять современные технологии. Причем это касается и информационных технологий обработки баз данных, и кибербезопасности, и много другого", - сказал "Вестям" Шелест.

Но и традиционные средства ведения войны со счетов списывать не стоит. "Танки, артиллерия, ПВО и так далее - все это по-прежнему работает. Но сегодня начинается переломный момент. И хорошо, что Министерство обороны впервые за последние годы пошло на радикальный шаг и, наконец-то, поворачивается лицом к современным технологиям. И чем быстрее мы будем развивать современные технологии, тем больше будут наши шансы победить в будущих конфликтах", - резюмировал Шелест.

Цифровая трансформация армии

Речь идет, в том числе, о новой стратегии МОУ посвященной цифровой трансформации армии, а также оснащении Вооруженных сил Украины высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, новая стратегия предусматривает трансформацию разведки, автоматизированного управления, связи, высокоточного оружия, роботизированных комплексов и беспилотников, а также других высокотехнологичных систем. По ее словам, для "цифровой трансформации" армии уже разработана нормативно-правовая база и создается Центр инноваций и оборонных технологий.

Главными задачами, которые ставит перед собой МОУ на ближайшие годы, являются максимальная автоматизация и создание организационных и технических условий для формирования и использования единой информационной среды в сфере обороны путем применения единых стандартов, протоколов, предоставления необходимых сервисов и полноценного использования информационных ресурсов, направленных на эффективное применение сил обороны.

"Дальнейший прогресс возможен только за счет максимальной автоматизации и повышения скорости прохождения управленческих процессов как в боевой обстановке, так и в вопросах повседневной деятельности войск, организации принятия стратегических решений во всей системе обороны государства", - сообщил генеральный директор Директората политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Министерства обороны Сергей Максимов.

Во сколько обойдется нам создание Центра инноваций и в целом трансформация - пока не разглашается. Но если отойти от планов к реальности, то, как говорит "Вестям" экс-замглавы МВД и экс-губернатор Луганской области Геннадий Москаль, сегодня в украинской армии наблюдается рекордный за последние годы кадровый голод.

"Никогда не было, чтобы 50% личного состава не было укомплектовано. При Порошенко такого не было - в 2014-2015 годах я был губернатором Луганской области: в тот момент добровольцев было столько, что не было куда их записывать. А сейчас 50% - что это за армия, в которой нет каждого второго солдата?! И всем в целом солдатам должны уже 2,5 миллиарда! Солдаты просто увольняются, недополучая свои деньги", - сказал "Вестям" Москаль.

Что с НАТО?

Но главный вопрос все еще лежит на поверхности. Когда и как Украина станет полноправным членом НАТО? Что сделала Украина и что она может сделать дальше, чтобы воплотить в жизнь свои евроатлантические устремления?

Еще перед недавним визитом в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины до 2025 года. Стратегия предполагает информирование о госполитике по евроатлантической интеграции путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечения независимых экспертов, общественных объединений и международных партнеров к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО. Среди прочего запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнении мероприятий по евроатлантической интеграции и выпуск ряда информационно-просветительских материалов.

Ранее, еще в 2019 году, впервые за независимую историю Украины была утверждена системная внешнеполитическая стратегия. Эта стратегия устанавливает курс Украины на полное евроатлантическое членство. Но, несмотря на все стремления, НАТО не спешит предоставлять Украине членство в Альянсе. А встреча с Байденом закончилась договоренностями о предоставлении Украине военной помощи в размере $60 миллионов, которая на днях прибыла в Украину.

Но почему мы еще не в НАТО? Основные препятствия, как говорят эксперты, остаются прежними. Это коррупция и судебная система. "Одним из главных препятствий на пути Украины в Альянс является отсутствие верховенства права. НАТО - это больше политический союз. И если взглянуть на требования для новых членов НАТО, то они еще похлеще, чем для ЕС, как в финансовом, так и в политическом плане", - поясняет эксперт Центра мира, конверсии и внешней политики Украины Игорь Козий. Например, в их числе - отсутствие международных споров, разрешение этнических, территориальных и политических конфликтов, приверженность правам человека, гражданский контроль над вооруженными силами.

В то же время, как говорит "Вестям" Олег Жданов, чтобы соответствовать критериям Альянса, Украине нужно менять всю систему вооруженных сил. И в первую очередь изменения должны коснуться менталитета руководителей и устава. "Начать нужно с прав и обязанностей солдат. Сейчас мы живем по советскому образцу, который просто был переведен на украинский язык. Солдат в Украине - это раб. У него нет прав и есть куча обязанностей. В то время как в любой армии цивилизованной страны есть солдатские комитеты и дисциплинарные комиссии, куда военный имеет право пожаловаться, если его командир нарушает его права. И командира могут даже отстранить от обязанностей. У нас же ничего этого пока нет, а все попытки переписать устав закончились, едва начавшись", - говорит "Вестям" Жданов.

Нужно ли перевооружаться?

В то же время вопрос перевооружения не является критическим. "Теоретически мы можем вступить в НАТО и с тем вооружением, которое у нас есть", - говорит "Вестям" Олег Жданов. По его словам, документ, который в Украине часто принимают за основу стандартов НАТО - STANAG, - это своего рода ГОСТ для стран - членов Альянса. Другими словами, все, что касается перевооружения, - это больше переговорный вопрос.

"Черногория (член НАТО с 2017 года. - Авт.), например, была принята в Альянс исключительно "на обязательствах". Она не проводила реформы, не переходила на технические стандарты. Она просто пообещала, что все это выполнит, в том числе при помощи НАТО. И ее приняли", - отметил Жданов.

И такие примеры есть еще. Так, Албания (член НАТО с 2009 года. - Авт.) на момент вступления в Альянс имела на вооружении автоматы Калашникова 1947 года. А на вооружении Венгрии (член НАТО с 1999 года. - Авт.) до сих пор стоят советские образцы техники, которые ремонтируются в РФ (противник НАТО, в соответствии с доктриной организации). "Практически все бывшие страны Варшавского договора и Восточной Европы вступали в Североатлантический альянс с советским вооружением. И затем постепенно его модернизировали и приспосабливали под стандарты НАТО", - отмечает военный эксперт генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"НАТО не хочет воевать с РФ"

Куда большую роль в нежелании принимать Украину в евроатлантическое сообщество играет военный конфликт на Донбассе. Как недавно заявил почетный член Атлантического Совета, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу, НАТО просто боится спровоцировать агрессию со стороны РФ.

"Члены НАТО постоянно повторяют обещание, данное в 2008 году, о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО в будущем, но они не имеют особого желания двигаться вперед, опасаясь спровоцировать новую агрессию со стороны России", - сказал Вершбоу.

Причем, опасения Альянса весьма оправданны. Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий". А НАТО сегодня конфликты не нужны.

"Мы никогда не будем членами НАТО при нынешнем раскладе. Дело в том, что НАТО избегает прямого конфликта с РФ. Вопрос нашего членства - эфемерный. Они нас будут тянуть в техническом плане, подготовки войск, материальной и финансовой помощи, но в состав НАТО они нас не возьмут. Потому что будет прямое противостояние. А это то, чего они больше всего боятся и не хотят. НАТО сегодня не готово отвечать огнем на провокации РФ. Потому что начнется война. Причем сразу же мировая. И 29 стран - членов НАТО все как один должны будут вступить в бой с вероятным противником. Вот чего они не могут допустить", - сказал "Вестям" Жданов.

По его словам, в свете последних событий Украине стоило бы обратить внимание на более мелкие, но перспективные союзы. "Тот же Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва. - Авт.) - прекрасный вариант военно-политического союза для коллективной безопасности. Есть и другие образования, например, Вишеградская четверка (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. - Авт). Но там есть свои трудности из-за Венгрии", - сказал "Вестям" Жданов.

Антон Дранник