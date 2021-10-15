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Интерфакс-АВН

Военное присутствие НАТО усиливает напряженность в Восточной Европе - начальник штаба ОДКБ

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Анатолий Сидоров
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Куденко

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Усиление НАТО и США приводят к сохранению высокого уровня напряженности в Восточной Европе, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Реализация проекта усиления ударно-наступательного потенциала североатлантического альянса, а также расширение военного присутствия США в Восточной Европе наряду с практической отработкой планов проведения наступательных операций в ходе мероприятий оперативно-боевой подготовки создают реальные предпосылки к сохранению высокого уровня военно-политической напряженности в восточноевропейском регионе", - сказал Сидоров в четверг журналистам.

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