Военное присутствие НАТО усиливает напряженность в Восточной Европе - начальник штаба ОДКБ

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Усиление НАТО и США приводят к сохранению высокого уровня напряженности в Восточной Европе, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Реализация проекта усиления ударно-наступательного потенциала североатлантического альянса, а также расширение военного присутствия США в Восточной Европе наряду с практической отработкой планов проведения наступательных операций в ходе мероприятий оперативно-боевой подготовки создают реальные предпосылки к сохранению высокого уровня военно-политической напряженности в восточноевропейском регионе", - сказал Сидоров в четверг журналистам.