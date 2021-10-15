Совместные с Россией учения ПВО "Славянский щит - 2021" стартовали в Сербии

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - В Сербии дан старт совместному с Россией учению "Славянский щит - 2021", сообщили в Минобороны РФ.

"В учебном центре для военнослужащих войск ПВО на территории сербской авиабазы "Батайница", расположенной в пригороде Белграда, состоялась торжественная церемония открытия российско-сербского учения "Славянский щит - 2021"", - говорится в сообщении.

Как сказал в ходе церемонии открытия начальник зенитных ракетных войск ВКС России Сергей Бабаков, целью учения станет создание и применение совместной группировки противовоздушной обороны, а также повышение боевой выучки личного состава при совместном выполнении задач

"В рамках учения батарея ЗРПК "Панцирь-С" ВКС России будет развернута на территории сербской авиабазы "Батайница" и войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района", - сообщили в Минобороны РФ.

В течение недели совместная смешанная группировка ПВО будет нести боевое дежурство в новых позиционных районах на полигоне "Пасулянске-Левада" в Сербии.

Учения завершатся 17 октября, сообщили в военном ведомстве.

9 апреля командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Юрий Грехов сказал про эти маневры: "Особенностями учения являются переброска подразделений ПВО на территорию другого государства и развёртывание в новом позиционном районе совместной группировки войск и сил противовоздушной обороны для прикрытия от ударов воздушного противника важнейших объектов".

В настоящее время в Сербии проходит совместное с Россией летно-тактическое учение "БАРС-2021". В них участвуют совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29, вертолетах Ми-8 и Ми-35.