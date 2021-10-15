Военная база в Абхазии является гарантией стабильности и залогом безопасности - Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией обсудил вопросы союзничества и безопасности в Закавказье.

Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В ходе встречи обсуждались военные аспекты реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, а также вопросы безопасности в Закавказском регионе», - говорится в сообщении.

Минобороны России продолжит уделять внимание функционированию седьмой российской военный базы в Абхазии, так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности, заявил Шойгу.

«Отношения между вооруженными силами наших стран оформлены всеми необходимыми документами. Для нас крайне важно, чтобы вооруженные силы Республики Абхазия были вооружены и мобильны. Мы и впредь продолжим удалять достаточное внимание функционированию седьмой военный базы, так как она является гарантией стабильности и залогом безопасности. Уверен, все вопросы, касающиеся военного сотрудничества наших стран, будут решаться оперативно и результативно», - приводятся слова Шойгу.

Президент Абхазии отметил, что имя Сергея Шойгу «широко известно в Абхазии», поскольку «в самые тяжелые времена» он был рядом. Президент Абхазии и глава оборонного ведомства России обсудили вопросы финансирования расходов на модернизацию вооруженных сил республики, говорит ТАСС.