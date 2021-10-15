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Интерфакс-АВН

Создание AUKUS подрывает региональную стабильность - Путин

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Источник изображения: warspot.ru

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Создание блока AUKUS (Австралии, США и Великобритании) подрывает региональную стабильность, считает президент РФ Владимир Путин.

В рамках интервью телеканалу CNBC Путину был задан вопрос, озабочен ли он союзом AUKUS, создаёт ли он "потенциальную напряжённость и чревато ли это "новой холодной войной".

"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором Вы упомянули, США - Великобритания - Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой - это хорошо, но "дружить против кого-то" - это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - сказал Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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