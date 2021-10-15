Создание AUKUS подрывает региональную стабильность - Путин

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Создание блока AUKUS (Австралии, США и Великобритании) подрывает региональную стабильность, считает президент РФ Владимир Путин.

В рамках интервью телеканалу CNBC Путину был задан вопрос, озабочен ли он союзом AUKUS, создаёт ли он "потенциальную напряжённость и чревато ли это "новой холодной войной".

"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором Вы упомянули, США - Великобритания - Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой - это хорошо, но "дружить против кого-то" - это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - сказал Путин.