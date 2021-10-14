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РИА Новости

Путин напомнил, что Россия проводит учения у себя, а США — за тысячи километров

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские военные проходят учения на своей территории в отличие от военнослужащих США, и РФ не собирается отчитываться о дислокации военных на своей территории, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается наших солдат, то они находятся на российской территории. Мы проводили учения совсем недавно - "Запад 2021", это крупные учения, и мы проводили учения на своей территории. А наши так называемые партнеры американские тоже проводят такие крупномасштабные учения, но за тысячи километров от своей национальной территории. Не мы же приехали под Вашингтон или под Нью-Йорк проводить учения, а они приехали к нам, и проводят учения у наших границ, как мы должны на это реагировать? Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории. Здесь нет ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся",- сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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