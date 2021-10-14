Спецслужбы стран СНГ каждый день обмениваются информацией о ситуации в Афганистане - Нарышкин

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы стран СНГ в каждодневном режиме обмениваются информацией о ситуации в Афганистане, существующие угрозы в этой стране усилились, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"На протяжении последних лет каждая разведка и специальная служба стран СНГ довольно внимательно следила за развитием ситуации в Афганистане, мы чуть ли не в каждодневном режиме обменивались разведывательной, оперативной, сигнальной информацией, понимая какая угроза исходит с территории Афганистана по отношению каждой из наших стран", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведслужб СНГ.

"Мы продолжаем внимательно следить за действиями новой власти и так же в таком оперативном режиме обмениваемся (информацией). Обмен очень и очень полезен", - подчеркнул Нарышкин.