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Интерфакс-АВН

Спецслужбы стран СНГ каждый день обмениваются информацией о ситуации в Афганистане - Нарышкин

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы стран СНГ в каждодневном режиме обмениваются информацией о ситуации в Афганистане, существующие угрозы в этой стране усилились, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"На протяжении последних лет каждая разведка и специальная служба стран СНГ довольно внимательно следила за развитием ситуации в Афганистане, мы чуть ли не в каждодневном режиме обменивались разведывательной, оперативной, сигнальной информацией, понимая какая угроза исходит с территории Афганистана по отношению каждой из наших стран", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведслужб СНГ.

"Мы продолжаем внимательно следить за действиями новой власти и так же в таком оперативном режиме обмениваемся (информацией). Обмен очень и очень полезен", - подчеркнул Нарышкин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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