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Интерфакс-АВН

Создание AUKUS не только нарушает положения Договора о нераспространении, но и угрожает ядерной катастрофой в регионе - замглавы МИД КНР

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: gazeta.ru

Пекин. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Создание трехстороннего альянса AUKUS преследует цели раздувания "холодной войны", одновременно также нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и создает угрозу ядерной катастрофы в регионе, заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Прежде всего, AUKUS представляет опасность распространения ядерного оружия, серьезно нарушает дух ДНЯО, наносит ущерб Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана", - сказал он в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Он напомнил, что несколько дней назад в Южно-Китайском море произошло столкновение американской атомной подводной лодки с неопознанным объектом.

"Это стало предупреждением. Хотя никто не слышал о ядерной утечке в результате столкновения, это носит серьезный характер. Атомные подводные лодки часто заходят в Южно-Китайское море. Существуют большие скрытые опасности распространения ядерного оружия и ядерной безопасности, которые могут привести к ядерной катастрофе", - сказал дипломат.

Кроме того, по его словам, AUKUS "пытается установить морскую гегемонию, активизировать региональную гонку вооружений, разжигать военные авантюры и подрывать региональный мир и стабильность".

"Китай решительно выступает против этого. Страны региона и международное сообщество также имеют десятки миллионов причин для совместного противодействия этому", - заявил Лэ Юйчэн.

Ранее сообщалось, что Великобритания, США и Австралия создали военный альянс AUKUS. По мнению лидеров трех стран, он призван защитить их интересы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии станет первой инициативой в рамках нового альянса, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Ранее сообщалось, что американская атомная подводная лодка USS Connecticut 2 октября во время выполнения задания в Южно-Китайском море столкнулась с неизвестным подводным объектом.

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