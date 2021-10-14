Neue Zürcher Zeitung (Швейцария): перспектива возможного нападения – Украина недовольна, что Запад ее обнадеживает, но к себе не подпускает

Автор — европеец из европейцев: он немец, пишущий для цюрихской газеты. Но опытный читатель знает: «Нойе цюрхе цайтунг» — газета с либерально-глобалистской линией. Предложения автора абсурдны, но подходят для этой линии. Прекратить «колонизацию» русскими «украинского» Крыма. Взять Украину в НАТО. Это надо сделать, потому что иначе Зеленский обидится и уйдет к Китаю. Это безумие не обращает внимание на сегодняшнюю реальность и на историю (Крым сейчас не украинский, и он никогда не был украинским). Это безумие живет по своей идеологической логике, в которой Украина, США и ФРГ — демократии, а значит, у украинцев даже этнически должно быть больше общего с немцами или американцами, чем с «авторитарными» русскими.

Несмотря на все внешние и внутренние препятствия, на Украине подрастает общество, осознающее свою органическую связь с западными демократическими ценностями. Это еще одна причина, почему его приводит в отчаяние западное равнодушие. А тем временем на границе ждут своего часа путинские войска.

После победы "Революции достоинства" 2013-2014 годов Украина открыто заявила о своей приверженности европейско-атлантической интеграции и, соответственно, о решительном отмежевании от зоны влияния Москвы, которую путинская Россия намерена укреплять через реализацию своих неоимперских амбиций. Членство в ЕС и НАТО Украина даже включила в свою конституцию в качестве государственной цели. Со стороны трансатлантических демократий раздается предостаточно словесных заверений в том, что они намерены поддерживать ее всеми силами на пути к Западу.

Однако, несмотря на то или как раз потому, что определяющие политические и общественные силы в современной Украине ощущают свою органическую связь с западными демократическими ценностями, у них растет сомнение в правдивости данных Западом обещаний. Украине все больше кажется, что ее отвергают и держат на расстоянии.

Целый ряд неблагоприятных с украинской точки зрения факторов способствовали этому постепенному отчуждению. Широкомасштабная концентрация российских войск на украинской границе и в Крыму этой весной явно грозила перерасти в открытое вторжение в страну. Тем не менее, у ЕС не хватило духу обострить ситуацию еще больше и встать в твердую позицию по отношению к Кремлю. Сторонников подобной более жесткой линии министр иностранных дел Маас назвал "умниками", на "конфронтационные вопли" которых нельзя реагировать. Вместо этого Берлин и Брюссель стремились к "диалогу и добрососедству с Россией".

Тот факт, что Путин в конце концов не дал приказа к наступлению, не успокоил на Украине никого. Эти маневры рассматриваются там скорее как своего рода логистическая репетиция предстоящего нападения и как явная попытка запугать Украину, чтобы сделать ее более сговорчивой по отношению к Кремлю. На конференции "Ялтинская европейская стратегия" (Yalta European Strategy - YES), состоявшейся в середине сентября в Киеве, украинский президент Владимир Зеленский утвердительно ответил на вопрос, считает ли он возможной открытую войну между Россией и Украиной в ближайшие годы. Идеологическое обоснование для этого Путин уже публично изложил. В одной из своих речей (на самом деле речь идет о статье Путина - прим. ИноСМИ), напичканной вопиющими искажениями истории восточного славянства, он назвал русских и украинцев, а заодно и белорусов, "в принципе одним народом".

Действительно, угрожающая ситуация вокруг Украины все больше обостряется. Не думая идти на переговорах по Донбассу даже на малейшие уступки, Москва фактически занимается аннексией оккупированных восточно-украинских областей. Так, с 2019 года приблизительно 600 тысяч жителей объявленных нами вне закона Донецкой и Луганской "народных республик" получили российское гражданство и, соответственно, были допущены к недавним выборам в российскую Думу. Кроме того, Кремль активно занимается вооружением Крыма, подавляя репрессивными методами любое выражение его украинской натуры, прежде всего у крымских татар. В ходе систематической российской колонизации украинского полуострова с момента его аннексии в 2014 году почти полмиллиона русских переселились в Крым.

К этому добавляется растущий контроль путинской России над Белоруссией. Тамошний диктатор Александр Лукашенко не смог бы удержаться у власти, если при жестоком подавлении демократического протестного движения его активно не поддерживал бы Путин. Лукашенко попал в полную зависимость от Кремля. Недавно проведенные совместные учения России с войсками Лукашенко - один из многих признаков грозящего Белоруссии (официального или фактического) объединения с Российской Федерацией. В таком случае Украина окажется не только с востока и юго-востока, но и с севера окруженной войсками России.

Однако Запад, и конкретно ЕС, не делают из этого никаких военно-стратегических выводов. Так, например, Германия до сих пор считает поставку оборонительного вооружения Киеву абсолютно невозможной. И по-прежнему Украине отказывают в расписанной по датам перспективе вступления в НАТО и в ЕС. При этом она уже давно тесно связана со структурами западного альянса. Так, например, украинские военные участвовали в эвакуационной операции в кабульском аэропорту.

Недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) огорошила украинское руководство, заявив на конференции YES, что может пройти еще лет двадцать, прежде чем Украина сумеет выполнить все копенгагенские критерии для вступления в ЕС. Это было воспринято особенно болезненно, потому что прибалтийские государства считаются самыми последовательными сторонниками вступления Украины в Евросоюз. Поэтому реакция министра иностранных дел Дмитрия Кулебы была предсказуемо резкой. Как он сказал, ему жаль, что ошибки украинского руководства на пути реформ используются Евросоюзом, чтобы замаскировать на самом деле принципиально негативное отношение европейцев к приему Украины в свой клуб избранных - ЕС.

Еще до этого Зеленский подчеркнул, что его страна занимается реформами ради себя самой, а не для того, чтобы кому-то понравиться. Он не намерен все время напрасно стучаться в ворота, которые уже давно должны были открыться. Ведь в конце концов не только Украине нужны ЕС и НАТО. Без Украины Европа тоже не обойдется, да и НАТО нужна Украина.

Соглашение между Вашингтоном и Берлином о "Северном потоке - 2", которым новое американское правительство дало зеленый свет окончанию строительства путинского газопровода, в Киеве рассматривается как нарушение слова американским президентом Джо Байденом, который незадолго до этого уверял Зеленского, что сделает все для того, чтобы этот газопровод не заработал. То, что сделка о "Северном потоке - 2" была заключена без участия Украины, там расценивают как явное нарушение провозглашенного Западом принципа не вести переговоров об Украине без Украины.

При этом Зеленский только что возвратился из Вашингтона, получив щедрые обещания относительно оказания помощи и развития сотрудничества как в военной и экономической области, так и в обеспечении кибербезопасности и при борьбе с пандемией. Но о конкретном времени вступления Украины в НАТО Байден также распространяться не захотел. Спешный и хаотичный уход войск США и их союзников из Афганистана, а также смещенные Байденом в сторону Азии стратегические приоритеты дают пищу для подспудных опасений, что в случае войны США просто наплюют на Украину, предоставив ее самой себе.

Кроме того, Байден увязывает поддержку Украины Соединенными Штатами с откровенным требованием к киевскому правительству более решительно продвигать процесс внутренних реформ. Это усиливает у украинской стороны ощущение, что ее оценивают по двойным стандартам. Министр иностранных дел Кулеба недавно с горечью заявил, что Украина может рассчитывать только на свои силы и должна стать "жизнеспособным военным государством" про образцу Израиля. В окружении администрации Зеленского в последнее время даже стали раздаваться голоса, что следует рассматривать более активное сближение с Китаем в качестве альтернативы исключительной ориентации на Запад.

Конечно, пока такие размышления - скорее риторическое средство давления на Вашингтон и Брюссель, чем реальная возможность. Но нельзя не заметить признаков того, что интенсивные экономические отношения между Украиной и Китаем могут перерасти и в политическое согласие. Так, например, в июне Киев сначала поддержал инициированный Канадой запрос в Совет ООН по правам человека о преследуемых в Китае уйгурах, а потом отозвал свою подпись, отказав уйгурам в своем внимании. Как говорят, Пекин заставил Киев забыть про уйгуров, пригрозив, что заблокирует согласованную поставку вакцины от ковид-19 на Украину.

Безудержная коррупция действительно остается ахиллесовой пятой молодой украинской демократии. А скепсис по поводу того, действительно ли правительство Зеленского, да и вся политическая элита страны серьезно настроены на проведение институциональной реформы, как они это утверждают, вполне оправдан. Но зато несломленной остается воля активного гражданского общества Украины. Оно является мотором демократизации всех сфер общественной жизни и способно принудить правительство и государственные органы увеличить темп реализации реформ.

Тем не менее, Западу нельзя полагаться на то, что ориентация Украины на образцы западных демократий необратима. Было бы опрометчивым относиться к ней пренебрежительно. Какой бы несовершенной ни была украинская демократия, защита ее от путинского имперского авторитаризма имеет для будущего всей демократической Европы решающее значение.

Сейчас Украине необходимы убедительные сигналы, что Запад действительно намерен оказать ей помощь. Так как Украина стоит на переднем крае защиты всего свободного мира, то самым логичным шагом был бы ее скорый прием в западный оборонительный альянс. Это резко подняло бы для Кремля цену продолжения его агрессивной политики и умножило бы связанные с такой политикой риски. При этом полному принятию в альянс должно предшествовать выполнение Украиной Плана действий по подготовке к членству в НАТО. Его цель состоит не только в том, чтобы привести военные стандарты страны-претендента в соответствие с таковыми альянса, но также и в том, чтобы укрепить и развить его структуры правового государства. Включение Украины в План подготовки к членству в НАТО значительно укрепило бы ее безопасность и дало бы еще один мощный импульс внутриполитическим реформам, а через это - и дальнейшей евроатлантической интеграции страны.

Рихард Херцингер (Richard Herzinger)