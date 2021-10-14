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Интерфакс-АВН

Китай неправ, когда обвиняет США в сокрытии информации об инциденте с подлодкой USS Connecticut - Пентагон

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Подводная лодка USS Connecticut.
Подводная лодка USS Connecticut.
Источник изображения: US Navy / Rebecca Ives

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне не согласились во вторник с предположением КНР, что американская сторона якобы скрывает информацию об инциденте с атомной подлодкой USS Connecticut.

"Странный у нас способ скрывать информацию: ведь мы сами опубликовали пресс-релиз о случившемся", - пошутил он на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать претензии со стороны Китая.

Ранее гонконгский портал iNews сообщил, что USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом.

По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг, в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны КНР. Претензии на владение островом предъявляет Вьетнам. На острове располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы.

Как указали ВМС США, после инцидента "подлодка находится в безопасном, стабильном состоянии". Подчеркивалось также, что ее ядерная установка не пострадала.

После инцидента подлодка вынуждена была идти на Гуам в надводном положении.

Американские военные не сообщают, с чем именно столкнулась подлодка. По данным источников в ВМС США, речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны. В ВМС отметили, что согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было.

По последним данным американских военных, подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

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Вьетнам
Китай
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Продукция
BGM-109 Tomahawk
Harpoon ПКР
Проекты
Ядерный щит
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