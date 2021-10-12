Сведения о ЧС не будут относиться к служебной тайне в области обороны - проект постановления

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Сведения о чрезвычайных ситуациях и опасных для экологии процессов запретят относить к служебной тайне в области обороны, следует из проекта постановления правительства РФ.

Документ, устанавливающий правила обращения со сведениями, составляющими служебную тайну в области обороны, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Не могут быть отнесены к служебной тайне в области обороны: ...сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях и процессах, экологическая, гидрометеорологическая, гидрогеологическая, демографическая, санитарно-эпидемиологическая и другая информация, необходимая для обеспечения безопасного существования населенных пунктов, граждан и населения в целом, а также производственных объектов", - говорится в проекте постановления.

Кроме этого предлагается запретить относить к служебной тайне информацию содержащуюся в архивных документах, а также порядок и решения рассмотрения заявлений и обращений граждан. Среди других пунктов - "сведения об исполнении бюджета и использовании других государственных ресурсов".

Как отмечается, за соблюдение данных ограничений, как и за обоснованность решения об отнесении сведений к служебной тайне ответственность несут должностные лица, принявшие соответствующее решение.

Должностные лица, принявшие решение об отнесении служебной информации к служебной тайне в области обороны, несут персональную ответственность за обоснованность принятого решения и за соблюдение ограничений.

Как сообщал "Интерфакс", 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны - к ней будут отнесены сведения о любой деятельности в данной сфере, не отнесенные к государственной тайне и не являющиеся общедоступными.