Два пуска — одна цель. Почему российский флот шагнул в новое измерение

Дмитрий Литовкин — о том, что означают успешные пуски ракеты "Циркон"

Многоцелевая атомная лодка проекта 885 типа "Северодвинск" впервые в истории применила крылатые гиперзвуковые ракеты "Циркон". Машины стартовали как с надводного положения корабля, так и из подводного с глубины 40 метров. В военном ведомстве признали испытания успешными, а министр обороны Сергей Шойгу прямо заявил, что уже в ближайшее время ракета будет принята на вооружение.

Многоцелевая атомная лодка проекта 885 типа "Северодвинск" Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Впрочем, еще до этого момента, на выставке-форуме "Армия-2021" Минобороны подписало контракт с АО "ВПК НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") из подмосковного Реутова на поставку партии этих уникальных изделий. Нюанс в том, что подобные решения принимаются в исключительных случаях - только когда заказчик абсолютно уверен в результате и из-за важности дела готов закрыть глаза на юридические формальности.

"Каменное" наследие

АО "ВПК НПО машиностроения" - уникальная фирма. Ее основатель Владимир Николаевич Челомей - человек непростого характера и недюжинного мужества и воли. В прошлом веке он обеспечил нашему флоту стратегическое преимущество в области применения крылатых ракет. Машины с "каменными" именами: "Аметист", "Малахит", "Базальт", "Гранит", "Оникс" и, наконец, "Циркон" - обеспечивали, обеспечивают, а теперь и определяют доминирование нашего флота в море. Разработки НПОмаш стоят сегодня на атомных подводных лодках проекта 949 типа "Орел", крейсерах проекта 1144 типа "Петр Великий", единственном авианесущем крейсере проекта 1143.5 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", а также на самых перспективных атомоходах проекта 885 типа "Северодвинск". Есть они в "сухопутном" исполнении. Это береговые ракетные комплексы "Редут", "Утес" и "Бал". В Индии совместное российско-индийское предприятие "БраМос" адаптировало ракету "Оникс" к применению с истребителя Су-30МКИ.

Глядя в прошлое, понимаешь гигантское наследие, оставленное конструктором первых крылатых ракет. Мечтателем и, возможно, в хорошем смысле слова авантюристом Владимиром Челомеем. Люди, знавшие его лично, говорят, что он не брался за мелкие проекты. Крылатые ракеты были приоритетом, но Владимир Николаевич строил научно-технологическую империю. В ней было море и космос. Именно НПОмаш построило первую советскую боевую орбитальную станцию "Алмаз", создало спутник на атомной энергетической установке и много-много чего, что еще, видимо, не рассекречено ввиду перспективности.

Пассаж этот неслучаен. В послании Федеральному собранию в 2018 году президент Владимир Путин сообщил о появлении у нас сразу двух гиперзвуковых изделий: маневрирующего ядерного блока "Авангард" и крылатой ракеты "Циркон". Он же и раскрыл некоторые характеристики этих изделий. Первое летит со скоростью в 30, вторая ракета разгоняется до 9 Махов. Для понимания, в первом случае речь идет о скорости в 36 тыс., во втором о 11 тыс. км в час. Фантастика! В НПОмаш так не считают. Фундамент, построенный Челомеем, надстроил его преемник - Герберт Александрович Ефремов. Именно его заслуга в том, что разработанный, по всей видимости, еще в седые 70-е ядерный блок "Авангард" дошел до цели.

Замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что до конца этого года в Ракетных войсках стратегического назначения будет завершено развертывание полноценного полка комплекса "Авангард". Полк - это, если следовать открытым документам РВСН, десять машин.

Игры разума

С нынешним главой АО "ВПК НПО машиностроения" Александром Георгиевичем Леоновым я познакомился в середине 90-х. Тогда впервые журналистам и оборонщикам разрешили общаться. Честно говоря, не от хорошей жизни - в стране перестройка, и ракеты, спутники и орбитальные станции стали не нужны. Выход только один - сбыть все это за рубеж. В общем, все это и было лейтмотивом наших встреч. Леонов создал и продвигал на рынок крылатую ракету П-800 "Оникс". Машина, как и все изделия НПОмаш разных времен, получилась уникальной: компактная, втрое меньше самого серьезного ракетного комплекса нашего флота П-700 "Гранит", но при этом такая же умная и хитрая. Речь о том, что в "Граните" впервые был применен искусственный интеллект типа человеческого. Для 1983-го - а разработка началась в 1975 году - вещь настолько неординарная, что и говорить не приходится. Микросхем и суперпроцессоров тогда физически не было. Тем не менее "Гранит" думал и сам решал, что делать в бою.

Для этого в бортовые вычислительные комплексы машин были заложены электромагнитные портреты всех современных кораблей иностранных флотов. Их "фотографированием" ежедневно занимаются наши подводники во время боевого дежурства в Мировом океане. Все это позволяет ракете после старта точно опознать цель, что называется, по имени, понять, какой транспорт, фрегат, эсминец, авианосец и т.д. перед ней. Но и это не все. "Гранит" работает в стае. Атомные крейсера типа "Орел" или "Петр Великий" одномоментно могут запустить до 24 ракет. Вот тут-то и начнутся игры разума.

Пуск ракеты "Гранит" с атомного крейсера "Петр Великий" Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

Первая ракета, выйдя из шахты, "дождется" последней напарницы, после чего машины выстроятся в строй и начнут атаку на цель. Цель может видеть только одна. Она и организует нападение, передав информацию, где находится жертва и кто ее охраняет. Затем машины решат, кто атакует, а кто отвлекает огонь ПВО на себя. Уничтожив главную цель в ордере, ракеты перераспределят роли и снова начнут жалить выживших. В общем, пчелиный рой в действии. Залп П-700 однозначно приведет к потоплению авианосного соединения противника. Точно так же работает и "Оникс". Вот только после модернизации крейсера проекта 1144 "Адмирал Нахимов" в каждую из шахт "Гранита", по некоторым данным, поставят по три новые ракеты П-800. То есть в ударе уже будет 72 летающих "Терминатора".

Яблоко от яблони

Про "Гранит" и "Оникс" я вспоминаю не просто так. О ракете "Циркон" известно только со слов президента Владимира Путина - гиперзвуковая, скорость 9 Махов, летит на тысячу километров. Также с его слов, в разговоре с Гербертом Ефремовым во время присвоения ему ордена Андрея Первозванного глава государства рассказал, что разговаривал с "глазу на глаз" с Леоновым и спросил его, "что делать дальше" после серии неудач с испытаниями перспективной машины.

"Он сказал очень замечательные слова с полной уверенностью. Он сказал: дайте нам шанс, мы сделаем. И через полгода была поставлена точка", - сообщил Владимир Путин.

НПОмаш даже после этих слов не комментирует свою причастность к проекту. Хотя глава холдинга КТРВ Борис Обносов на недавнем аэрокосмическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском во время брифинга для прессы все-таки вынужден был дать ответ о "Цирконе": "Безусловно, с заказчиком эти сроки согласованы, все идет в соответствии с утвержденным графиком испытаний. Боюсь, как говорится, сглазить, но будем надеяться, что мы уложимся в эти сроки, хотя система очень сложная. В ряде пусков я лично участвовал и должен сказать, что впечатление потрясающее. Повторю: все, что запланировано, исполним в срок", - подчеркнул Борис Обносов.

Масштаб проблемы понятен. Гиперзвуковых скоростей советские ракеты достигали еще в 70-х годах прошлого века. Но достигалось это тем, что машину разгоняла либо баллистическая ракета, либо самолет-носитель. Например, такой, как МиГ-31, способный летать со скоростью 3 тыс. км в час. В отличие от них "Циркон" стартует и летит самостоятельно на гиперзвуке. Это технологический прорыв. Ведь если разобраться, то для создания такой машины потребовался двигатель, скорее всего, воздушно-реактивный, об этом в одной из бесед со мной косвенно намекнул сам Герберт Ефремов. Для него необходимо топливо. С его же слов, это - бицилин, получаемый из вакуумного газойля с применением гидрогенизационных процессов.

"Это жидкое горючее имеет очень большую плотность, позволяющую делать бак меньшего объема", - в свое время рассказал почетный гендиректор и почетный генконструктор АО "ВПК НПО машиностроения" Герберт Ефремов.

Ну, есть и дополнительные нюансы: это "жертвенный слой", как рассказывал Ефремов. Это материал, способный выдержать тепловую нагрузку на аппарат при сверхскоростном полете. Тут он приводил в пример совсем другие устройства и технику. Например, тот же "Буран". Челнок "падал" в атмосферу на скорости в 25 Махов. И сегодня на ВДНХ на его "животе" можно увидеть те самые волшебные латы - черные плитки, что не позволили ему сгореть в плотных слоях атмосферы.

Скорость "горения" "Циркона" - 2,5 тыс. градусов. Выяснилось это тоже случайно. На последних военных выставках КТРВ активно пиарил "углерод-углеродный" композит. В рамках диверсификации из него планируют производить эндопротезы суставов. По своим свойствам, как отмечают ракетчики, он очень напоминает человеческую костную ткань. Это тот самый идеальный материал, который, в отличие от титана, приживается в человеческом теле и не требует повторных операций для его замены. Ну а в военном плане - "кожа" "Циркона" и "Авангарда".

Ну и еще один нюанс. Внешний облик "Циркона" в какой-то мере рассекретили индийские коллеги НПОмаш из BrahMos Aerospace Limited. Они неоднократно демонстрировали в ходе международных аэрокосмических салонов свою гиперзвуковую ракету. Внешне это был все тот же "Оникс", но с носом, который выглядел так, как будто по нему ударил молот. Расплющенный лопатовидный обтекатель, напоминающий клюв австралийского зверька утконоса. Сам корпус имел рубленую форму. Сегодня индийцы интригуют, рассказывая, что и "БраМос" летает на гиперзвуке, но вот макет перспективной машины незаметно исчез со стенда компании.

Мощь проекции

Во время последнего селекторного совещания глава Минобороны Сергей Шойгу констатировал: "С учетом ранее проведенных испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" подтвердила все свои характеристики". То есть уже в следующем году можно ждать массового обновления ударного потенциала флота. Ей, правда, предстоит еще "слетать", как пишут некоторые информационные агентства, с фрегата "Адмирал Горшков" залпом. Видимо, военные хотят проверить "пчелиный рой". Тем не менее по факту - проект состоялся.

Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Замминистра обороны Алексей Криворучко, отвечающий за новые вооружения, говорит, что ракеты планируется разместить на кораблях проекта 1155 типа "Маршал Шапошников", проекта 1144 "Адмирал Нахимов", многоцелевых подводных лодках проекта 949А. Первой из них станет "Иркутск". Ну и, собственно, на самых современных субмаринах проекта 885 типа "Северодвинск". Главное условие - универсальная пусковая установка 3С-14. Она позволяет запускать как дальнобойные крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные "Оникс", так и гиперзвуковые "Цирконы". То есть потенциальными носителями гиперзвуковой машины станут и малые ракетные корабли типа "Каракуртов" и "Буянов".

Если смотреть на ситуацию в целом, то это абсолютно гениальное и прагматичное решение. Российский флот в одночасье прирастает боевыми возможностями, причем не за счет увеличения, а именно из-за повышения качества вооружений. "Циркон" дает нам стратегическое преимущество в море. Благодаря универсальности противник никогда не будет уверен, стоит ли связываться с "ракетным малышом" или огромным крейсером. Каждый из них может огрызнуться ракетой, сбить которую в обозримой перспективе будет не способна ни одна система ПВО. И не важно, какая боеголовка на ней стоит: ядерная или обычная. Осадок от встречи одинаково будет неприятным. Ну а самое главное, что у нас в стране состоялся очередной технологический передел и есть надежда, что решения, реализованные в гиперзвуковой ракете, найдут применение в гражданском секторе экономики.