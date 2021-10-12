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ЦАМТО

Рособоронэкспорт впервые представит продукцию российского ОПК на выставке "Партнер-2021" в Белграде

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Боевой модуль АУ-220М "Байкал"
Боевой модуль АУ-220М "Байкал".
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Боевой модуль АУ-220М Байкал / Cropped image

ЦАМТО, 11 октября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые организует единую российскую экспозицию на X Международной выставке вооружения и военной техники "Партнер-2021", которая пройдет с 11 по 14 октября в Белградском выставочном комплексе.

"Хочу поблагодарить организаторов "Партнер-2021" за приглашение Рособоронэкспорта на выставку. Мы впервые участвуем здесь со своим стендом и обеспечиваем присутствие российских компаний-производителей. Уверен, что это мероприятие придаст новый импульс российско-сербскому двустороннему военно-техническому сотрудничеству, которому в этом году исполняется 15 лет, – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В последние годы благодаря усилиям и позиции президента Сербии Александра Вучича уровень взаимодействия между нашими странами значительно вырос. Сегодня объемы и спектр вопросов нашего сотрудничества значительно выделяются на европейском рынке и имеют устойчиво положительный вектор роста. Мы работаем по тематикам для всех видов вооруженных сил и родов войск в рамках прямых поставок продукции, индустриального партнерства, кооперации, в том числе в интересах третьих стран, а также импорта сербской продукции в Россию".

Рособоронэкспорт представит продукцию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса на стенде №4001 в павильоне 4. Компания покажет модели современного зенитного ракетного комплекса "Викинг", беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е" и многофункционального самолета-амфибии Бе-200, который неоднократно отправлялся из России тушить природные пожары в европейских странах, в том числе в Сербии.

На стенде будет представлена одна из главных российских экспортных новинок 2021 года – разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", а также бронетранспортер БТ-3Ф и построенные на базе новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17, уникальный для мирового оружейного рынка легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", РСЗО "Торнадо-Г", автомобиль семейства "Тайфун-К", а также катера проекта 03160Э и БК-16Э.

Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта свою продукцию представят ряд российских предприятий. ТПК "Аргус-НВ" выставит линейку тепловизионных прицелов различного назначения, АО "Дедал-НВ" продемонстрирует оптический и тепловизионный прицелы, ГК "Стилсофт" – автономные комплексы видео- и тепловизионного наблюдения "Аванпост" и "Муром", а также систему охраны и видеонаблюдения протяженных участков периметра "Видеозаслон". Компания "Полюс-СТ" покажет макеты мобильного сигнализационного комплекса "Кайман" и систему охраны периметра "Радиобарьер".

ЦНИИ "Буревестник" предоставил макеты 30-мм дистанционно управляемого боевого модуля 32В01 и 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М, которые установлены на сербскую бронетехнику. Это яркий пример возможности кооперации российских и сербских производителей оборонной продукции.

В рамках единой российской экспозиции Рособоронэкспорт организует стенды для холдингов Госкорпорации Ростех Технодинамика и Швабе. Входящие в Технодинамику компании презентуют посетителям выставки широкий спектр боеприпасов для различных типов вооружения и военной техники, а Швабе – выпускаемую в рамках диверсификации производства гражданской продукции.

В ходе деловой программы выставки Рособоронэкспорт запланировал встречи и переговоры с партнерами из различных силовых ведомств и бизнес-структур Сербии и других европейских стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
2С25 Спрут-СД
АУ-220М
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